Idee per regali di tech: il cloud storage a vita di pCloud

Che sia per un compleanno, un anniversario, un matrimonio o qualsiasi altra occasione speciale, il dubbio è sempre lo stesso: cosa regalare al festeggiato (o ai festeggiati)? Se sei a corto di idee e cerchi un regalo che sia tech e al tempo stesso utile, abbiamo la soluzione per te: un cloud storage. E no, non parliamo di un abbonamento, bensì di uno spazio a vita, in cui poter archiviare qualsiasi file e ricordo più prezioso senza costi aggiuntivi futuri.

Tra i migliori provider in questo settore c'è pCloud, che offre una serie di piani adatti a tutte le esigenze garantendo sicurezza e flessibilità. Se vuoi fare un regalo davvero utile, questo è il momento giusto: tutti i piani a vita pCloud sono ora in offerta fino al 65% di sconto, con prezzi che partono da soli 199 euro (sempre una tantum, ovviamente).

Perché pCloud è un regalo perfetto per chiunque

Tutti hanno fotografie, video, documenti. Tanti li conservano sul proprio smartphone, con il rischio di perderli per sempre. Altri li caricano su chiavette USB o hard disk esterni che, seppur siano una eccellente soluzione, non eguagliano la comodità e la flessibilità della nuvola.

Tra le principali caratteristiche di pCloud, infatti, impossibile non nominare un'esperienza utente semplice e intuitiva. Caricare file è a portata di tutti ed è possibile anche attivare il backup automatico. Ma non solo, perché il titolare potrà accedere ai propri file in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, grazie alla sincronizzazione automatica. In poche parole, sarà come avere sempre tutta la propria galleria con sé, senza però consumare spazio sul dispositivo.

Altre caratteristiche di pCloud sono le diverse opzioni di condivisione disponibili, anche sotto forma di cartelle condivise e link personalizzabili, e gli strumenti di fruibilità non solo dei propri file ma anche dei media, come il media player integrato all'interno della piattaforma da cui visualizzare video o ascoltare musica direttamente dal cloud.

Lato sicurezza, con pCloud sai di essere in una botte di ferro: la piattaforma non solo si impegna a crittografare tutti i dati nel momento in cui vengono trasferiti, ma applica anche crittografia 256-bit AES a quelli già caricati. Se scegli di approfittare della promozione, potrai ottenere pCloud a un prezzo stracciato: soltanto 199 euro per il piano a vita da 500 GB, mentre per quello da 2 TB pagherai solamente 399 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum e il piano, una volta acquistato, sarà tuo per sempre, senza costi nascosti aggiuntivi. Così fai un regalo utile e, al tempo stesso, risparmi.

