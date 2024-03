IDEA per papà in smartworking: Monitor Philips da 27 pollici a super prezzo!

Quest'anno, in occasione della prossima festa del papà, perché non regalare qualcosa di davvero utile e significativo per il suo smartworking? Il monitor della Philips da 27 pollici a soli 109€, con il suo design elegante, le prestazioni di qualità e le funzionalità avanzate, è il regalo perfetto per migliorare l'esperienza lavorativa di tuo papà.

Dotato di un display LED IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e dettagliate, grazie alla tecnologia IPS avrai colori sono vividi e accurati da qualsiasi angolazione di visione, per un'esperienza visiva straordinaria.

Senza cornice per non perderti neanche un pixel di risoluzione

Il monitor presenta un design elegante e moderno, con uno chassis nero opaco che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. La cornice laterale sottile offre un'esperienza di visualizzazione più immersiva, consentendo a tuo papà di concentrarsi completamente sul suo lavoro senza distrazioni. La modalità Low Blue Mode riduce la luce blu dannosa emessa dallo schermo, proteggendo gli occhi da affaticamento e stress. Inoltre, la tecnologia Flicker-Free elimina il tremolio dello schermo, garantendo un'esperienza visiva più confortevole durante lunghe sessioni di lavoro.

In poche parole, questo monitor top di gamma è il regalo perfetto per ogni lavoratore in smart... compreso il tuo papà! Fai un regalo che sarà apprezzato e utilizzato ogni giorno - regala il Philips Monitor 273V7Qdab e rendi il suo smartworking più confortevole e produttivo che mai.

Acquista con lo sconto del 27% il monitor della Philips da 27 pollici a soli 109€, un'idea perfetta per la festa del papà e non solo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.