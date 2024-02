IDEA Festa del Papà: Stazione di Ricarica 3 in 1 a soli 24€ (-50%)! CORRI su Amazon!

Sei a corto di idee per quanto riguarda i regali per la festa del papà? Ci pensiamo noi: su Amazon abbiamo scovato una stazione di ricarica wireless 3 in 1 a soli 24,99€! Per averla a questo prezzo eccezionale devi flaggare il coupon e applicare il 50% di sconto che ritroverai al momento del checkout.

La stazione di ricarica 3 in 1 risponde davvero a qualsiasi esigenza: ricarica in una sola volta con modalità wireless iPhone, iWatch e AirPods e come se non bastasse, è anche richiudibile e quindi trasportabile ovunque nello zaino o nella borsa con estrema comodità. Questo è il regalo perfetto per un papà tecnologico, moderno, e che vuole semplificarsi la vita!

Carica 3 dispositivi in una sola volta con il supporto magnetico

La stazione di ricarica pieghevole è dotata di supporto magnetico per il tuo smartphone. Basta attaccare magneticamente il tuo iPhone o iPad per avere un supporto verticale per guardare video o svolgere operazioni mentre il dispositivo si ricarica. La sua potente attrazione magnetica terrà saldamente l'iPhone, e potrai caricarlo verticalmente per guardare video o fare FaceTime mentre lo carichi orizzontalmente.

La sua connessione in silicone morbido permette una piegatura a 180° in modo fluido. Basta piegarlo in un formato compatto nello zaino da portare sempre con te, occupando poco spazio e consentendo un facile trasporto, addio a grovigli di cavi e caricabatterie in viaggio! Compatibile con con iPhone 15 14 13 12 11/Pro/XS/XR/SE/8; 5 W per AirPods 2/3/Pro/Pro 2, e 2,5 W per Apple Watch 2/3/4/5/6/SE/7/8/SE.

Non perdere tempo e per la festa del papà acquista la stazione di ricarica wireless 3 in 1 a soli 24,99€ approfittando del coupon sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.