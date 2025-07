IconAds: oltre 350 app rimosse dal Play Store per truffe pubblicitarie

Un'importante operazione di sicurezza ha portato all'individuazione prime e alla rimozione poi di oltre 350 app fraudolente dal Google Play Store. Questo intervento segue un'indagine condotta da HUMAN Security, che ha rivelato un sistema di frode pubblicitaria estremamente sofisticato denominato IconAds. Secondo i ricercatori, questo nuovo tipo di adware ha generato oltre un miliardo di richieste pubblicitarie fraudolente al giorno, mascherandosi abilmente sui dispositivi degli utenti.

Una minaccia evoluta: il caso di IconAds

Il sistema IconAds rappresenta un'evoluzione del noto HiddenAds, ma con tecniche di occultamento ancora più avanzate. Questo adware è progettato per mostrare pubblicità a schermo intero in momenti inopportuni, rendendo difficile per gli utenti individuare e disinstallare le app compromesse. Modificando o nascondendo le icone delle applicazioni, il malware compromette l'esperienza utente e contribuisce a un sistema fraudolento di ampia portata nel settore pubblicitario mobile.

La risposta di Google

In seguito alla scoperta, Google ha prontamente rimosso tutte le applicazioni coinvolte dal Google Play Store. Tuttavia, questa azione non elimina automaticamente le app già installate sui dispositivi. Per affrontare il problema, HUMAN Security ha pubblicato due elenchi: uno con le app segnalate in passato e uno con le nuove identificazioni. Gli utenti sono invitati a verificare manualmente la presenza di queste applicazioni sui propri dispositivi e a rimuoverle.

Misure preventive per gli utenti

Per proteggere i propri dispositivi Android, è fondamentale adottare alcune precauzioni:

controllare regolarmente e periodicamente le applicazioni installate.

Mantenere attivo il Google Play Protect .

. Aggiornare frequentemente sia le app che il sistema operativo.

Consultare gli elenchi pubblicati da HUMAN Security.

Conclusioni e risorse aggiuntive

La minaccia rappresentata da IconAds sottolinea l'importanza di rimanere vigili nel proteggere i propri dispositivi mobili. La documentazione completa sull'operazione e sulle sue implicazioni è disponibile nell'articolo ufficiale pubblicato da HUMAN Security, che offre un'analisi dettagliata di questa nuova sfida alla sicurezza mobile.