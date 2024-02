iCloud per Windows si aggiorna migliorando design e funzionalità

Apple ha rilasciato un nuovo big update per la sua app iCloud per Windows 10 e 11, che permette agli utenti iPhone, di sfruttare il servizio anche su PC Windows. In particolare, sono introdotte un’interfaccia più moderna e nuove funzionalità. Le novità presenti nella versione 15.0.214 di iCloud sono diverse e piuttosto interessanti. Come riporta la scheda dedicata del Microsoft Store, oltre al nuovo design, è stata migliorata l’esperienza di configurazione e registrazione, adesso più intuitiva. Inoltre, è stato ottimizzato anche lo stato della sincronizzazione dei contenuti su iCloud. L’app dispone adesso del supporto delle chiavi di sicurezza fisiche per l’accesso sicuro all’ID Apple. Inoltre, sono state migliorate le prestazioni di sincronizzazione delle foto migliorate e la frequenza delle richieste di accesso è stata ridotta. Infine, sono stati risolti i problemi di sincronizzazione di contatti e calendari con Outlook (è richiesta l’ultima versione di Windows 11, versione 22H2 o successive).

Apple: dopo iCloud aggiornati anche Apple Music e TV

Il nuovo aggiornamento di iCloud introduce anche il supporto per la modalità dark. Gli utenti possono poi visualizzare tutti i propri dispositivi Apple e non Apple nella pagina “Dettagli” account. Tuttavia, a differenza di macOS e iOS/iPadOS, con l’app iCloud su Windows 10 e Windows 11 non è possibile rimuovere l'autorizzazione dei dispositivi. Oltre all'app iCloud riprogettata per Windows, Apple ha aggiornato le app Apple Music e Apple TV. Dopo poco più di un anno di test pubblici, le nuove versioni sono uscite dall’anteprima pubblica. Bisogna ricordare che all’inizio del 2023 Apple ha lanciato le app standalone Apple Music, Apple Devices e Apple TV. Il rilascio ha segnato l'inizio dell'abbandono da parte dell'azienda di Cupertino della leggendaria app iTunes su Windows, che è stata rimossa su macOS con il rilascio di macOS Catalina.

Le nuove app Windows di Apple sono disponibili solo su dispositivi con Windows 10 e 11. Chi utilizza ancora Windows 7 o non apprezza i programmi Apple standalone per Windows, potrà comunque scaricare iTunes dal sito web ufficiale o Microsoft Store.