iCloud: in arrivo nuovo servizio dal nome in codice "Confetti"

Grandi novità in arrivo per Apple. secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, l’azienda di Cupertino lancerà un nuovo servizio di eventi e inviti come parte di iCloud. Questo sarà diverso dal calendario e verrà lanciato già "nei prossimi giorni". Il report di Gurman descrive "Confetti" (questo il nome in codice) come un "nuovo modo di invitare le persone a feste, funzioni e riunioni". Secondo Bloomberg, Apple ha puntato a rinnovare l'app calendario per anni e questo è solo l'inizio di quegli sforzi. Gurman aggiunge anche che questo nuovo lancio di "Confetti" è legato a iOS 18.3, che ha iniziato a essere distribuito agli utenti di iPhone e iPad alla fine del mese scorso. Ciò significa che il servizio di iCloud potrebbe essere attivato in qualsiasi momento. A parte questo, il rapporto è scarso di dettagli.

iCloud: Confetti potrebbe essere la già chiacchierata app “Invites”

Il report di Gurman conferma quanto scoperto il mese scorso da 9to5Mac in merito alla nuova app Invites. Dopo aver analizzato il codice di iOS 18.3, la redazione aveva scritto: “sembra che la nuova app Invites sia pensata per aiutare gli utenti a organizzare riunioni ed eventi in presenza. Anche se l’app Calendario di Apple può già essere usata per questo scopo, Invites potrebbe offrire funzionalità aggiuntive. Il codice suggerisce che l’app sarà integrata con iCloud e avrà anche una versione web accessibile su iCloud.com. Inoltre, sarà collegata a un nuovo daemon di iOS 18 chiamato GroupKit, che gestisce i database dei gruppi di persone. L’app mostrerà un elenco degli invitati a un evento e chi ha già confermato la propria partecipazione. Non è ancora chiaro se Invites sarà un’app indipendente o se Apple la integrerà in altre parti del sistema, come un’applicazione mini per iMessage”.

Come già accennato, ad oggi non si sa molto di “Confetti” di iCloud. Apple non ha confermato quanto rivelato dal giornalista di Bloomberg. Tuttavia, se è vero che il nuovo servizio verrà svelato già questa settimana, è probabile aspettarsi un nuovo annuncio da parte dell’azienda di Cupertino.