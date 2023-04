IBAN, carta, F24, pagoPA: con Tot hai tutto a meno di 10€ al mese

Stai cercando un conto aziendale completo e moderno per la tua attività? Allora Tot è ciò di cui hai bisogno: questa fintech 100% italiana ti offre il meglio dei conti correnti aziendali tradizionali all'interno di un'unica offerta moderna di banking, a soli 7 euro al mese (se scegli il piano Essentials) oppure a 15 euro mensili se opti per il piano Professional. In entrambi i casi, Tot ti offre IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d'importo, un servizio SDD per la gestione delle utenze, pagamenti F24 online e una carta di credito Visa Business per le spese aziendali. E non solo, perché il conto Tot non presenta limiti d'incasso, né di giacenza o numero massimo di operazioni in entrata.

I vantaggi del conto corrente aziendale Tot

Sono diversi i vantaggi inclusi nel conto aziendale più innovativo del settore. Con Tot, puoi incassare bonifici SEPA online anche istantanei e ricevere bonifici internazionali senza commissioni nascoste. L'infrastruttura è in grado di gestire decine di milioni di bonifici ogni giorno, quindi puoi inviarli direttamente online in qualsiasi momento, a chiunque in Italia e in Europa. Inoltre, puoi programmare i tuoi pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, ripetere i tuoi bonifici con due semplici clic ed esportare la lista delle transazioni.

Con il servizio SDD (SEPA Direct Debit), potrai gestire senza problemi le bollette di luce e gas, gli abbonamenti telefonici e le rate di un finanziamento, mentre con la piattaforma pagoPA integrata potrai pagare con la massima comodità anche tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Con Tot, non ci sono commissioni aggiuntive e i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi in tutti i piani. Per semplificare il pagamento online degli F24, invece, avrai a disposizione un'interfaccia moderna e assolutamente intuitiva.

Tot include una carta Visa Business, emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa che ti consente di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi. E naturalmente, puoi utilizzare la carta per effettuare acquisti online e offline in più di 60 milioni di esercizi commerciali sia in modalità tradizionale che contactless, con Google Pay e tramite Paypal.

Per quanto riguarda la sicurezza, Tot ha una partnership in essere con Banca Sella, di cui utilizza i servizi di banking nel pieno rispetto della normativa bancaria italiana. L'istituto è infatti banca depositaria dei fondi che, grazie al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi a cui aderisce, garantisce che tutti i capitali dei clienti Tot siano protetti fino a 100 mila euro. I tuoi fondi non verranno mai spostati all'estero e saranno sempre custoditi al sicuro.

Ottieni il massimo per la tua azienda: apri un conto Tot in pochi clic e accedi a tutte le sue funzionalità gratuitamente per un mese. I due piani disponibili sono Essentials a 7 euro al mese, che include tutto il meglio di Tot a un prezzo contenuto, e Professional a 15 euro mensili, l'upgrade ideale per chi fa tante operazioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.