IA e scuola: il 65% dei maturandi ha usato ChatGPT per l'esame

L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più integrata nella nostra quotidianità, anche in ambito scolastico. Secondo recenti statistiche, circa il 65% dei maturandi italiani ha impiegato ChatGPT, l'avanzato modello linguistico sviluppato da OpenAI, per prepararsi all'esame di maturità.

Questa informazione è stata divulgata da Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, durante un discorso al Parlamento. Stanzione ha sottolineato che l'uso dell'intelligenza artificiale è ormai comune tra i giovani, che la utilizzano non solo per i compiti a casa ma anche per la preparazione degli esami.

Tuttavia, l'uso di ChatGPT presenta delle criticità. Ad esempio, il modello non è riuscito a tradurre correttamente il testo "Minosse, o Della legge" di Platone, che era stato proposto come traccia di prima prova di greco. Questo episodio mette in luce i limiti dell'intelligenza artificiale, che pur essendo un valido strumento di supporto, non può ancora sostituire completamente il processo di apprendimento umano.

Le dichiarazioni del Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Nonostante queste problematiche, l'intelligenza artificiale sta già avendo un impatto significativo in vari settori, compresi quelli produttivo e culturale. Stanzione ha ricordato che "un'impresa su quattro, nel nostro Paese, ha già integrato l'intelligenza artificiale nei propri processi produttivi e entro un anno - si stima - il 60% delle aziende la utilizzerà nei procedimenti assunzionali". Inoltre, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata con successo in produzioni artistiche, come nella recente messa in scena della Turandot alla Scala.

L'avanzamento dell'intelligenza artificiale apre nuove sfide e opportunità per il futuro. Sarà cruciale saper utilizzare questa tecnologia in modo responsabile e consapevole, per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi.

Le scuole, in particolare, dovranno affrontare la sfida di integrare l'IA in modo efficace nei processi educativi, garantendo che gli studenti sviluppino sia competenze tecniche che capacità critiche e di pensiero autonomo. Sebbene l'intelligenza artificiale come ChatGPT offra potenzialità enormi, è essenziale riconoscere i suoi limiti e utilizzarla come complemento, piuttosto che sostituto, dell'apprendimento tradizionale.