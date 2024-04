I vantaggi di Coinbase se decidi di entrare nel mercato delle criptovalute

Il successo degli ETF Bitcoin prima e l'evento dell'halving poi sono i due fattori più importanti dietro alla crescita record di Bitcoin negli ultimi mesi. Una scalata che, a detta degli esperti, è destinata a proseguire anche nei prossimi mesi, quando la criptovaluta più importante al mondo potrebbe perfino raggiungere la quotazione monstre di 150 mila dollari.

Da qui il rinnovato interesse di migliaia di persone nei confronti del mercato crypto. In tanti infatti stanno scegliendo di entrare in questo settore, volendo approfittare del momento favorevole. È molto importante però affidarsi a una piattaforma seria e facile da usare: uno dei punti di riferimento in Italia è Coinbase, tra le soluzioni migliori per acquistare, vendere e gestire criptovalute. La registrazione di un nuovo account è gratuita.

Perché scegliere Coinbase se si vuole entrare nel mercato delle criptovalute

Innanzitutto è importante sottolineare che Coinbase è la più grande società di criptovalute quotata in Borsa. Da ciò ne consegue una maggiore trasparenza finanziaria rispetto a tante altre piattaforme che non godono dello stesso status.

Un altro vantaggio è l'utilizzo di uno dei programmi di gestione del rischio più complessi e sicuri oggi disponibili, avendo come unico obiettivo quello di proteggere gli asset di tutti gli iscritti. E in caso di dubbi, si può fare affidamento su un centro di assistenza professionale e sempre pronto a risolvere qualunque problematica.

Al di là poi dell'affidabilità, Coinbase ha costruito buona parte del suo successo a livello internazionale grazie all'estrema semplicità d'uso della piattaforma.

A tutto questo si aggiungono poi le ricariche del conto senza pagare commissioni, la possibilità di guadagnare sul possesso della stablecoin USDC e lo scambio sicuro di oltre 200 asset digitali.

In conclusione, ti ricordiamo che puoi registrare un nuovo account Coinbase gratis tramite questa pagina.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



