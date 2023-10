I tuoi piatti saranno SUPER BUONI e SANI con questa OFFERTONA sulla friggitrice ad aria

Una friggitrice ad aria è un elettrodomestico da cucina che cucina alimenti usando aria calda e circolante anziché olio o grassi. Oggi Amazon applica uno sconto del 30% sulla friggitrice ad aria di Moulinex per un prezzo d'acquisto finale di 139,99€.

Friggitrice ad aria al 30% di sconto su Amazon!

L'EASY FRY & GRILL VISION 2in1 è un elettrodomestico straordinario che coniuga in modo brillante la funzionalità di friggitrice ad aria e griglia in un unico dispositivo, aprendo le porte a una cucina sana e versatile. Ciò che rende l'EASY FRY & GRILL VISION 2in1 ancora più eccezionale è la sua finestra rimovibile, che consente di monitorare il processo di cottura dei cibi senza dover aprire il cestello. Questo garantisce la massima tranquillità e una perfetta visibilità sui tuoi piatti durante il processo di preparazione. Questa friggitrice ad aria è dotata di una tecnologia extra crispy che permette di ottenere fritture dorate e croccanti con un quantitativo di olio significativamente ridotto.

Inoltre, la tecnologia Grill con rivestimento antiaderente e sistema di scolatura integrato consente di grigliare qualsiasi tipo di cibo in modo impeccabile, aggiungendo quel tocco grigliato irresistibile. L'interfaccia touchscreen di precisione offre 2 funzioni manuali e 8 programmi automatici per preparare patatine fritte, crocchette, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dessert con facilità ed efficienza. L'EASY FRY & GRILL VISION 2in1 è la soluzione perfetta per chi desidera una cucina varia, sana e gustosa, senza rinunciare al croccante e alla versatilità.

Lo sconto applicato da Amazon sulla friggitrice ad aria 2 in 1, prevede un risparmio del 30% per un prezzo finale di 139,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.