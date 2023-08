Hai il timore di perdere gli oggetti a cui tieni di più come le chiavi di casa o il portafogli o la tua borsa? Esiste un dispositivo grazie al quale saprai sempre dove sono i tuoi oggetti più importanti e che ti consentirà di sapere sempre dove hai messo le chiavi o qualsiasi altro cosa tu stia cercando: si tratta dell'AirTag di Apple. Ora lo prendi su Amazon ad un prezzo scontato e ti costerà solamente 29 euro.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon accedi ad una super offerta che non trovi da nessuna parte. Perciò fanne scorta e sarai sicuro di non perdere mai gli oggetti per te più importanti.

AirTag di Apple, piccolo ma utilissimo!

Usa AirTag come portachiavi oppure mettilo in una tasca del portafogli o ancora nella tua borsa da lavoro o ancora appendilo alle chiavi di casa in questo modo saprai sempre dove si trova. Utilissimo in caso di smarrimento o di furto.

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose grazie all’app Dov’è, praticamente la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. Si configura in un attimo e immediatamente si collega al tuo iPhone o iPad.

Per ritrovare l'oggetto che stai cercando puoi sia far suonare l’altoparlante integrato oppure chiedere direttamente aiuto a Siri. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag e quindi l'oggetto che cerchi. Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è. Una vera e propria rivoluzione per gli sbadati che dimenticano sempre dove mettono le cose!

Se anche a te è capitato di non trovare oggetti importanti come chiavi di casa, dell'auto oppure il portafogli ad un piccolo costo risovi il problema, quindi non aspettare troppo acquista ora su Amazon AirTag di Apple.

