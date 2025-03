I tuoi file al sicuro per sempre: scopri l’offerta imperdibile di Internxt

La parola sicurezza significa tante cose e soprattutto in ambito digitale può applicarsi a diverse realtà. C’è, infatti, una sicurezza legata alla navigazione online, una legata alle minacce informatiche cui andiamo incontro quotidianamente e una, ancora, legata alla protezione dei propri file più importanti (foto, video, documenti, eccetera). Internxt unisce tutte queste forme di sicurezza in un’unica realtà, disponibile in offerta esclusiva con l’80% di sconto su tutti i piani.

Con Internxt archiviazione, antivirus e VPN a vita

Il tratto caratteristico di Internxt che sottende a tutti i servizi è sicuramente quello della tecnologia zero-knowledge. Si tratta di un sistema di crittografia talmente avanzato che neanche gli sviluppatori della piattaforma possono accedere ai file. Ogni documento viene frammentato, crittografato e distribuito su diversi server (in Europa), rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di intrusione.

Sostanzialmente ogni singolo file viene trasformato in un insieme di codici illeggibili, che possono essere ricomposti solamente dal dispositivo personale del proprietario di quei file. In questo modo si ha sempre la certezza che foto, video e documenti vengono archiviati in un luogo davvero inaccessibile.

Se Internxt nasce come servizio di cloud storage ultrasicuro, ora ha ampliato le proprie funzionalità includendo in ogni piano sia l’antivirus che la VPN. In questo modo con un solo servizio (in abbonamento o con accesso a vita) si ha sia il cloud storage che la VPN illimitata e ultraveloce e un antivirus efficace per rispondere in tempo reale a tutte le minacce informatiche.

Questo insieme di servizi, che presi singolarmente avrebbero un costo importante sia nel canone mensile che nell’impatto sul lungo periodo, sono accessibili con Internxt a un prezzo scontatissimo. Tutti i piani, infatti, sono in promozione con l’80% di sconto applicabile anche sui piani a vita, grazie ai quali con un solo acquisto eliminare ogni tipo di abbonamento e costo ricorrente e accedendo da subito e per sempre a tutta la sicurezza del cloud storage, della VPN e dell’antivirus di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.