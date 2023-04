I tuoi dati digitali sono a rischio, proteggili con Incogni e risparmia

I dati digitali sono un "bottino" alquanto ambito in rete.

Da una parte vi sono data broker e agenzie marketing che accumulano questi dati per poi rivenderli o utilizzarli a fini commerciali. Dall'altra vi sono hacker, alla costante ricerca di queste informazioni per utilizzarle per fini ben poco leciti.

Per un qualunque utente che venga in contatto con la rete, anche solo occasionalmente, la tutela di questi preziosi dati dovrebbe essere una priorità. Eppure, basta qualche iscrizioni a siti e servizi (anche del tutto in regola) per dare il via a un'effetto a catena devastante.

Si va dal classico spam, alle chiamate moleste dei call center, fino all'utilizzo improprio dei già citati cybercriminali. Com'è possibile arginare questo fenomeno e mitigare i relativi rischi?

Dai Data Broker ai criminali informatici: tutti a caccia dei tuoi dati digitali

Se è vero che la prevenzione è molto difficile (quasi impossibile) da attuare, è bene intervenire per richiedere prontamente la rimozione dei propri dati digitali presenti nei database dei data broker.

Semplice a dirsi, difficile a farsi: secondo alcune stime, in media servirebbero più di 300 ore per preparare le e-mail per richiedere la cancellazione di tali informazioni.

L'alternativa è assumere un avvocato affinché si occupi di tale procedura. Ovviamente, essendo un professionista, non lavorerà di certo per pochi euro.

In questo senso, Incogni si dimostra un vero e proprio salvagente. Stiamo parlando di un servizio ideato allo scopo di automatizzare le richieste di eliminazione dati.

Non solo: una volta che le informazioni personali sono state rimosse, Incogni agisce controllando che tali dati non siano poi acquisiti di nuovo dai data broker (come spesso succede).

Incogni lavora a 360 gradi, lavorando per mitigare il rischio di perdita dati e agendo su tutti i siti che cercano di ottenere informazioni personali sull'utente.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Incogni con il 50% di sconto.

Ciò si traduce in appena 6,49 euro al mese per mettere al sicuro, una volta per tutte, i propri dati personali online.

