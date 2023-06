I problemi di connessione sono solo un ricordo con il Router Smart di D-Link!

Avere una connessione stabile è importante, ed è altrettanto importante avere un apparecchio in casa che la faccia arrivare alla massima potenza ai nostri dispositivi wireless, come accade con il Router 4G+ AX1500 EAGLE PRO AI di D-Link, da sempre uno dei leader del settore.

Se siete in cerca di un apparecchio con queste capacità, sappiate che da oggi su Amazon proprio il Router 4G+ AX1500 EAGLE PRO AI di D-Link è in offerta a soli 141,99€, con uno sconto del 21% e un risparmio enorme per voi!

Col Router 4G+ D-Link viaggerete come schegge!

Questo router permette di fare moltissime cose, e tutte a una qualità incredibile. Prima di tutto potrete inserire la scheda SIM 4G+ LTE per condividere facilmente una connessione Internet mobile ad alta velocità, con velocità di download fino a 300 Mb al secondo.

Inoltre il Router 4G+ AX1500 EAGLE PRO AI di D-Link Possiede ben 3 porte LAN Gigabit Ethernet e 1 porta WAN Gigabit Ethernet, che forniscono una connettività con filo che potrete sempre adottare come opzione. La rete fissa e mobile simulatanei garantiscono una connessione Internet affidabile e senza interruzioni, praticamente indispensabile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.