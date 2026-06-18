Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

I prezzi dei piani a vita pCloud sono in sconto: conviene comprare lo spazio cloud per sempre?

Archivio sicuro con privacy svizzera: i piani a vita pCloud sono la svolta per l'archiviazione dei tuoi file.
I prezzi dei piani a vita pCloud sono in sconto: conviene comprare lo spazio cloud per sempre?
Archivio sicuro con privacy svizzera: i piani a vita pCloud sono la svolta per l'archiviazione dei tuoi file.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 18 giu 2026
Link copiato negli appunti

pCloud rinnova ancora una volta la propria offerta relativa ai piani di storage cloud a vita, che richiedono dunque soltanto un unico pagamento iniziale per essere tuoi, letteralmente, per sempre e senza la ricorrenza di costi da sostenere mensilmente o annualmente. L'azienda, scelta da oltre 24 milioni di utenti in tutto il mondo, offre sconti importanti che arrivano addirittura a 700 euro per il piano da 10TB.

Attiva l'offerta

piani a vita pcloud

I prezzi sono quelli che vedi in questo prospetto e sono già scontati: si parte del Premium da 500GB a 199 euro invece di 299 fino ad arrivare all'Ultra da 10TB a 1190 euro invece di 1890. In tutti i casi è prevista la possibilità di creare traffico link condiviso fino a un massimo di 2TB per i piani Premium Plus e Ultra e fino a 500GB per il Premium base.

pCloud ti offre la garanzia delle leggi svizzere sulla privacy, rigidissime in questo senso, e quindi i tuoi file non saranno mai scansionati per scopi pubblicitari e anzi saranno blindati da una crittografia avanzata e con transazioni sicure tramite protocolli SSL a 256 bit. L'usabilità è semplificata dalla creazione di un disco virtuale nel tuo computer che ti permetterà di gestire facilmente i file senza intaccare lo spazio locale e da apposite app per smartphone e tablet per il backup automatico, ad esempio, del rullino delle foto.

Tutti gli acquisti sono protetti da una garanzia di rimborso da richiedere entro 14 giorni dall'acquisto nel caso cambiassi idea.

Attiva l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Sconto pCloud a Vita: come eliminare per sempre l'abbonamento mensile al cloud
Cloud

Sconto pCloud a Vita: come eliminare per sempre l'abbonamento mensile al cloud
Foto e video delle vacanze estive al sicuro nel cloud europeo di Internxt
Cloud

Foto e video delle vacanze estive al sicuro nel cloud europeo di Internxt
Il cloud a vita di pCloud in offerta: addio agli abbonamenti mensili
Cloud

Il cloud a vita di pCloud in offerta: addio agli abbonamenti mensili
Cloud storage con piani a vita e base in Svizzera: estate con pCloud
Cloud

Cloud storage con piani a vita e base in Svizzera: estate con pCloud