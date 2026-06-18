I prezzi dei piani a vita pCloud sono in sconto: conviene comprare lo spazio cloud per sempre?

pCloud rinnova ancora una volta la propria offerta relativa ai piani di storage cloud a vita, che richiedono dunque soltanto un unico pagamento iniziale per essere tuoi, letteralmente, per sempre e senza la ricorrenza di costi da sostenere mensilmente o annualmente. L'azienda, scelta da oltre 24 milioni di utenti in tutto il mondo, offre sconti importanti che arrivano addirittura a 700 euro per il piano da 10TB.

I prezzi sono quelli che vedi in questo prospetto e sono già scontati: si parte del Premium da 500GB a 199 euro invece di 299 fino ad arrivare all'Ultra da 10TB a 1190 euro invece di 1890. In tutti i casi è prevista la possibilità di creare traffico link condiviso fino a un massimo di 2TB per i piani Premium Plus e Ultra e fino a 500GB per il Premium base.

pCloud ti offre la garanzia delle leggi svizzere sulla privacy, rigidissime in questo senso, e quindi i tuoi file non saranno mai scansionati per scopi pubblicitari e anzi saranno blindati da una crittografia avanzata e con transazioni sicure tramite protocolli SSL a 256 bit. L'usabilità è semplificata dalla creazione di un disco virtuale nel tuo computer che ti permetterà di gestire facilmente i file senza intaccare lo spazio locale e da apposite app per smartphone e tablet per il backup automatico, ad esempio, del rullino delle foto.

Tutti gli acquisti sono protetti da una garanzia di rimborso da richiedere entro 14 giorni dall'acquisto nel caso cambiassi idea.

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