I prezzi continuano ad aumentare: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE

In un contesto energetico in cui i prezzi continuano a salire e rischiano di essere davvero insostenibili, specie se confrontati con lo stesso periodo preso in considerazione lo scorso anno, la mossa migliore ad oggi è probabilmente quella di bloccare il prezzo di luce e gas prima che continui a salire ulteriormente. Una possibilità che ti viene offerta da Engie con il piano tariffario Energia PuntoFisso 12 Mesi: l'offerta, valida fino al 4 novembre 2026, prevede un prezzo della componente energia bloccato per 12 mesi, con una tariffa di 0,232 €/kWh per l'elettricità e 0,9855 €/Smc per il gas.

Per la luce è previsto un corrispettivo fisso di 48 euro all'anno, a cui aggiungere il costo dei consumi. La tariffa elettrica è monoraria e comprende già le perdite di rete, quindi non devi preoccuparti di distinguere le diverse fasce orarie per conoscere il prezzo della componente energia. Anche per il gas il prezzo rimane bloccato per un anno, con contributo fisso di 90 euro l'anno.

Restano poi da considerare gli oneri di dispacciamento per l'elettricità, le tariffe per l'utilizzo della rete e gli oneri generali di sistema, che non dipendono direttamente da ENGIE e che andranno a completare il costo finale in bolletta.

L'attivazione è piuttosto semplice. Ti basta recuperare una bolletta recente, avviare la configurazione online e inserire i tuoi dati anagrafici, quelli della fornitura e le informazioni di pagamento. Successivamente dovrai verificare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail per confermare la richiesta. Al cambio di fornitore penserà direttamente ENGIE, senza interruzioni della fornitura energetica.

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