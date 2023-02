I piani di hosting per WordPress diventano più convenienti con SiteGround

SiteGround è un importante punto di riferimento del web e, in particolare, per chi è alla ricerca di un piano di hosting completo per il proprio sito in WordPress. Il provider presenta varie soluzioni, abbinando convenienza e flessibilità, con una serie di vantaggi crescenti e assistenza 24/7. Con la nuova serie di offerte, inoltre, SiteGround ha alzato il livello della convenienza.

I nuovi piani di hosting per WordPress di SiteGround sono ora ancora più vantaggiosi. Per gli utenti, c'è la possibilità di accedere a soluzioni da 2,99 euro al mese + IVA con uno sconto del 76% rispetto al costo standard. Tutte le offerte includono il dominio web gratis oltre ad alcuni servizi gratuiti come SSL, CDN, trasferimento dati illimitato e molto altro ancora. Per un quadro completo delle offerte è possibile fare riferimento direttamente al sito web di SiteGround:

I piani di hosting per WordPress di SiteGround diventano ancora più convenienti

L'offerta di SiteGround si articola in 3 diversi piani di hosting per WordPress, con vantaggi crescenti. I piani in questione sono:

StartUp a 2,99 euro al mese

a 2,99 euro al mese GrowBig a 5,49 euro al mese

a 5,49 euro al mese GoGeek a 8,49 euro al mese

Tutti i prezzi sono già scontati del 76% rispetto al normale prezzo mensile del piano e sono IVA esclusa.

Il piano base, denominato StartUp, è una soluzione pensata per chi ha un solo sito web. Questo servizio include vari vantaggi come il trasferimento dati illimitato, dominio, SSL, CDN, e e-mail gratis oltre a un servizio di backup giornaliero. I piani di hosting per WordPress più articolati, GrowBig e GoGeek, sono pensati per chi ha più siti web o cerca un servizio ancora più articolato e completo, con maggiore spazio web e funzioni extra come il backup on demand e un PHP più veloce del 30%.

Chi è alla ricerca di un nuovo piano di hosting di WordPress, in questo momento, deve valutare con grande attenzione le soluzioni di SiteGround. L'offerta con sconto del 76% fa la differenza e rimescola gli equilibri nel settore dei servizi di hosting, garantendo la possibilità di accedere ad un servizio davvero completo con prezzi concorrenziali. Su tutte le offerte, inoltre, c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.