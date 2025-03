I nuovi iPad Air con M3 sono su Amazon: prenota il tuo adesso

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, è adesso possibile prenotare su Amazon i nuovi iPad Air con chipset M3 sia da 11 che da 13 pollici. I prezzi partono da 719 euro per il modello base con 128GB di memoria: per tutti i modelli disponibili è garantita la prenotazione al prezzo minimo garantito con consegna il giorno di lancio fissato per il 12 marzo. Di seguito, ecco tutte le varianti in preordine.

iPad Air con M3: i modelli in preordine su Amazon

Questo l'elenco completo di tutti i modelli:

iPad Air M3 da 11 pollici WiFi

iPad Air M3 da 11 pollici WiFi + Cellular

iPad Air M3 da 13 pollici WiFi

128GB a 969 euro

256GB a 1099 euro

512GB a 1349 euro

1TB a 1599 euro

iPad Air M3 da 13 pollici WiFi + Cellular

128GB a 1139 euro

256GB a 1269 euro

512GB a 1519 euro

1TB a 1769 euro

Per tutti i modelli di iPad è garantita la prenotazione al prezzo minimo e la possibilità di pagare a rate al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.