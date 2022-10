I nuovi Echo Dot 5 ed Echo Studio disponibili da oggi in Italia

La nuova generazione di Echo Dot è qui, finalmente disponibile all'acquisto diretto dopo una fase iniziale in cui era possibile solo prenotarlo. Caratterizzato da un riprogettato sistema audio che ne migliora pesantemente il suono rispetto alla serie precedente e dalla presenza di sensori di temperatura integrati, il dispositivo lo trovi su Amazon insieme anche a Echo Studio.

Nuovi Echo Dot con e senza orologio

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono i più potenti di sempre. L’architettura audio riprogettata presenta un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. Il tutto mantenendo lo stesso design sferico e compatto.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono dotati di nuovi sensori che forniscono un’esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura.

La nuova generazione incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata. Il nuovo Echo Dot con orologio è dotato di una aggiornata tecnologia LED ad alta densità da 5x21 punti, che offre un modo più dinamico e chiaro di visualizzare le informazioni a colpo d’occhio.

Echo Studio: ora con tecnologia audio potenziata

Echo Studio è già lo speaker Echo con il miglior suono e, da oggi, è ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze progettata per migliorare il suono stereo, facendo sì che la musica e le colonne sonore dei film raggiungano l’ascoltatore con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità.

Il sistema ricrea le prestazioni di un sistema stereo hi-fi, per cui le performance vocali sono più presenti al centro, mentre gli strumenti con panning stereo sono meglio definiti ai lati, creando un’esperienza sonora più avvolgente che riproduce l’intento dell’artista.

Inoltre, la tecnologia di estensione della gamma di frequenza offre prestazioni migliori, una maggiore chiarezza dei medi e bassi più profondi. Questi aggiornamenti si aggiungono al supporto esistente di Echo Studio per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Echo Studio è infine disponibile nella nuova colorazione Bianco ghiaccio.

Prezzi e disponibilità

Echo Dot è disponibile nella nuova colorazione Blu notte e nelle colorazioni originali Antracite e Bianco ghiaccio al prezzo di 59,99 euro .

è disponibile nella nuova colorazione e nelle colorazioni originali al prezzo di . Echo Dot con orologio è disponibile in Azzurro tenue e Bianco ghiaccio a 69,99 euro .

è disponibile in . Echo Studio è invece disponibile nella colorazione Antracite e Bianco Ghiaccio a 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.