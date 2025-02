I mille usi di PrivateVPN: per lo streaming e l'anonimato, a solo 2€ al mese

PrivateVPN è uno dei pochi servizi che garantisce davvero una navigazione sicura e senza restrizioni: questo perché offre oltre 200 server in 63 Paesi e crittografia militare a 2048-bit con AES-256. L'offerta attiva, disponibile ancora per poco, è proprio quello che fa al caso tuo se cerchi una VPN sicura e versatile: abbonandoti a 12 mesi di PrivateVPN, ricevi 24 mesi extra al prezzo imbattibile di soli 2,08 euro al mese. In più, hai una garanzia di rimborso del 100% se cambi idea entro 30 giorni.

Zero log, velocità elevate e fino a 10 connessioni

Oltre a quanto già indicato, vale a dire server e crittografia militare, PrivateVPN permette di accedere ai contenuti che vuoi senza limiti, superando le restrizioni geografiche per usufruire di piattaforme streaming, social media e siti web bloccati, quando ti trovi ad esempio all'estero.

Inoltre, PrivateVPN garantisce velocità elevate senza buffering per streaming in HD, download rapidi e navigazione fluida. È compatibile con Windows, Mac, iOS, Android e Linux, con un'installazione facile e veloce. Il supporto clienti fornisce assistenza diretta con sviluppatori esperti, senza chatbot.

Un altro aspetto interessante di PrivateVPN è che garantisce una politica di zero log: nessuna traccia delle tue attività online viene registrata. Sarà come se non ti fossi mai connesso. Sono consentite fino a 10 connessioni simultanee, per navigare nell'anonimato con più dispositivi contemporaneamente.

A cosa serve una VPN? Alcuni esempi pratici

L'uso di una VPN come PrivateVPN offre numerosi vantaggi in diversi contesti. Permette di accedere ai cataloghi internazionali di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altre piattaforme di streaming senza restrizioni. Protegge i dati durante la navigazione su Wi-Fi pubblici, evitando possibili furti di informazioni.

Ma garantisce anche la sicurezza del lavoro da remoto, proteggendo comunicazioni e dati aziendali ovunque ci si trovi. Assicura una navigazione anonima, mantenendo privata l'attività online e proteggendo l'utente da occhi indiscreti. Insomma: uno strumento utile a 360°, che non può mancare tra i programmi di chi lavora online.

Ora è il momento perfetto per abbonarti a PrivateVPN. Con la promozione speciale, puoi ottenere 36 mesi di protezione a soli 2,08 euro al mese, risparmiando l'85% rispetto al prezzo standard. Tutti i piani includono accesso illimitato a tutti i server PrivateVPN, assistenza 24/7 con esperti dedicati, larghezza di banda e velocità senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.