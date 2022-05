I migliori smartphone sotti i 300€ da comprare a maggio 2022

Per avere prestazioni di un certo livello non sempre è necessario acquistare uno smartphone top di gamma a prezzi stratosferici. A volte, infatti, anche i modelli di fascia media possono offrire un'esperienza d'uso di un certo rilievo grazie ai miglioramenti dei processori che sono sempre più performanti, anche quelli progettati per i device low cost.

Se poi il produttore ha deciso di non personalizzare eccessivamente il software dello smartphone, le prestazioni nell'utilizzo di tutti i giorni possono regalare buone soddisfazioni. E poi ci sono sempre gli sconti di Amazon, che spesso offrono l'opportunità di mettere le mani su dispositivi di gamma superiore a prezzi relativamente contenuti. Ecco, pertanto, alcune soluzioni sotto i 300 euro (tranne uno) in grado di offrire, comunque, ottimi risultati in termini di esperienza d'uso più che soddisfacenti.

I migliori gruppi di continuità in offerta a Maggio 2022

Iniziamo con il Realme GT Master Edition 5G, nel taglio 6-128 GB e nella colorazione Voyager Grey, con Qualcomm Snapdragon 778G 5G, display da 6.43" Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart 65W e funzioni NFC, al momento costa 252 euro invece di 349 euro.

L'OPPO A54 5G 4/128GB, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Crystal Black, con display da 6.52” 60HZ HD+, AI Triple Camera 50+2+2 MP, Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, e sistema IPX4 [Versione Italiana] lo trovi a 179 euro invece di 229,99 euro.

Altro smartphone molto interessante è il Redmi Note 11, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Graphite Grey, con Snapdragon 680, Display da 6.43” AMOLED FHD+ 90Hz, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh (versione italiana con due anni di garanzia) e Alexa, a 173 euro invece di 249 euro.

Il Samsung Galaxy A22 5G, nel taglio di4-64GB e nella colorazione Gray, con processore Octa-core, Display Infinity-V FHD+ da 6,6'', Android 11, Tripla fotocamera posteriore e Batteria 5.000 mAh (Versione Italiana 2021), puoi farlo tuo a 155 euro invece di 249 euro.

Ultimo smartphone della lista, ma non per questo il meno importante, Motorola G22, nel taglio 4-64GB e nella colorazione Iceberg Blue, con MediaTek Helio G37, Display da 6.5" a 90Hz , Quad Camera 50 MP, batteria 5000 mAH, Dual SIM e Android 12, ti costa 159 euro, invece che 219,99 euro.

Riepilogo con i link diretti alla pagina d'acquisto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.