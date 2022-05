Oggi che le nostre case sono più smart e piene di dispositivi connessi, i gruppi di continuità assumono un ruolo sempre più importante, non solo per mantenere viva la connessione alla rete internet del modem, e quindi dell'intero ecosistema a esso collegato, in caso di blackout, ma anche per tutti quegli ambiti di utilizzo che rendono la casa più sicura, come nel caso dei sistemi di videosorveglianza e i sistemi di antifurto smart. Ecco perché la scelta di un UPS oggi è fondamentale per non trovarsi spiazzati in caso di mancanza di energia elettrica casuale o voluta (da qualche malintenzionato).

I migliori gruppi di continuità in offerta a Maggio 2022

Iniziamo con il Tecnoware UPS ERA PLUS 750 è un gruppo di continuità economico ma efficace e sicuro. In caso di emergenza riesce a fornire altri 10 minuti di autonomia. Costa soli 49€ e garantisce un'ottima copertura in caso di mancanza di corrente elettrica.

L’UPS Paxxon 1000VA ha quattro prese Schuko, ed eroga una potenza massima di 600W, pertanto può essere un valido supporto per PC, monitor, server NAS e console. E' dotato di tecnologia AVR e grazie ai LED sulla parte frontale è possibile verificarne lo stato in ogni momento. Porta USB e software per monitorare lo stato dell'UPS, che invia allarmi e lo spegnimento automatico del computer. Lo trovi su Amazon al prezzo di 89€.

Tecnoware UPS EXA PLUS 1000 appartiene invece a quella categoria di prodotti già altamente sopra la media, non a caso ha un prezzo di mercato piuttosto alto. Un costo però giustificato dalla presenza di otto prese Shuko di cui quattro completamente protette da backup e sovratensione, e dalla capacità di poter erogare circa 1000W. Per caratteristiche tecniche e assoluta silenziosità, è progettato per proteggere ogni tipo di apparecchio dotato di alimentatore con PFC Attivo. Disponibile su Amazon al prezzo di 151€.





Nilox 1200VA è un dispositivo caratterizzato da una stabilizzazione della tensione tramite AVR (Automatic Voltage Regulator), una tecnologia che garantisce un corretto funzionamento dell’UPS per periodi molto prolungati. In questo modo il PC e le periferiche rimarranno sempre protetti anche in caso di disturbi alla rete elettrica, abbassamenti di tensione e blackout. Sul retro abbiamo due prese Schuko in grado di erogare fino a 840W. Attualmente costa appena 73€.

Dulcis i fundo, il Green Cell 800VA, un UPS dalla forma particolare che ricorda una ciabatta con ben sei prese Shuko, e che pertanto può essere comoda anche da riposizionare. Ha un display che permette di conoscere il livello di batteria e la potenza erogata (max 480W), così da poter spegnere il PC dopo aver salvato tutti i dati. Disponibile su Amazon al prezzo di 84€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.