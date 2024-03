I migliori altcoin da tenere d'occhio nel mercato rialzista del 2024

Gli analisti hanno previsto che i tre migliori altcoin - Cardano, NuggetRush e Pepe - registreranno enormi guadagni nel 2024. Mentre si prevede che Cardano raggiunga 1,5 $, Pepe dovrebbe salire del 200% a 0,00002737 $.

Nel frattempo, NuggetRush, che è uno dei migliori progetti DeFi sul mercato dopo aver raccolto 2,9 milioni di dollari di finanziamenti, si prevede che darà agli investitori un ROI del 50x.

NuggetRush (NUGX) sarà il migliore investimento in criptovalute nel 2024

NuggetRush (NUGX) è un entusiasmante gioco di avventura mineraria in cui i giocatori si impegnano a costruire prosperi gruppi minerari. Il gioco include NFT interessanti che rappresentano i minatori artigianali, tramite cui guadagnare ricompense durante il gioco. Tutto ciò che devono fare è completare missioni, ingaggiare battaglie e partecipare a sfide.

Molte di queste sfide consistono nel creare i pozzi della miniera e scavare i tunnel, cercare i minerali e far funzionare i macchinari di scavo. Inoltre, il gioco include un marketplace NFT per lo scambio di asset di gioco.

In un'ottica di community, NuggetRush promuove anche la piena collaborazione degli utenti nel tentativo di migliorare i guadagni e l'efficienza mineraria. Favorisce la creazione di alleati per le attività minerarie, consentendo di ottenere maggiori profitti. Inoltre, i possessori di token NUGX ottengono numerosi vantaggi come diritti di governance e aree di gioco esclusive.

L'ICO di criptovalute di NuggetRush ha avuto un notevole successo, con 2,9 milioni di dollari raccolti e 222 milioni di token NUGX venduti. Attualmente il token NUGX ha un prezzo di 0,019 $, con un aumento del 90% rispetto al prezzo iniziale di 0,010 $. Gli analisti hanno previsto un potenziale aumento a 1,00 $ nel 2024.

Cardano (ADA) è sull'orlo di un'impennata del prezzo a 1,50 $

In un tweet recente, l'analista Dan Gambardello ha dichiarato alla community di Cardano (ADA) che la corsa al rialzo di ADA è più vicina, citando il ciclo precedente. Gambardello ha espresso questo sentimento in un momento di crescente apprensione all'interno della community di ADA, mentre Bitcoin supera il suo picco del 2021.

Nel frattempo, la criptovaluta Cardano è rimasta del 76,35% al di sotto del suo ATH di 3,10 $. Nonostante ciò, Gambardello ha sostenuto che il prezzo attuale di Cardano è forte, citando i modelli storici a candela e il precedente mercato rialzista di Bitcoin.

Ha notato la crescita di Cardano da 0,093 $ nel novembre 2020 a 1,00 $ entro sedici settimane. Dato che il movimento del prezzo di Cardano attualmente rispecchia quello del 2020, l'analista ha previsto un potenziale rialzo del prezzo di 1,50 $.

Pepe (PEPE) batte Bonk e la sua capitalizzazione di mercato si avvicina a 4 miliardi

Pepe (PEPE), una meme coin a tema rana, ha fatto salire il mercato con un'azione di prezzo rialzista nell'ultimo mese. Pepe si è accodata alle meme coin in ascesa come Shiba Inu e ha superato la capitalizzazione di mercato di Bonk, una meme coin sulla blockchain Solana.

Il grafico del prezzo di Pepe mostra che i guadagni rialzisti sono stati del 35,8%, del 547,0% e del 779,3% in ultima settimana, due settimane e un mese. Il prezzo di Pepe è passato da 0,0000009901 $, il minimo mensile, al massimo storico (ATH) di 0,000009885 $.

Inoltre, la capitalizzazione di mercato di Pepe è salita a oltre 3,7 miliardi di dollari da meno di 2 miliardi. Questo aumento ha fatto sì che la meme coin sia diventata la 36esima criptovaluta di maggior valore. Gli analisti stimano che il prezzo aumenterà a 0,00002737 $ nel prossimo futuro.

Conclusione

Gli analisti hanno fatto previsioni rialziste per il trio di altcoin - Cardano, NuggetRush e Pepe - per quest'anno. Pertanto, sono state classificate tra le migliori criptovalute in cui investire per il mercato rialzista del 2024, con gli analisti che si sono concentrati maggiormente su NuggetRush.

NuggetRush, a differenza di Pepe e Cardano, è attualmente in fase di prevendita e sarà lanciato nelle prossime settimane. L'imminente gioco di estrazione mineraria dell'azienda ha ricevuto una trazione enorme sul mercato e si prevede che sarà un grande motore di crescita per l'azienda.

