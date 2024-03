I migliori ACCESSORI PER IPHONE in sconto per le Offerte di Primavera Amazon!

Migliora le prestazioni del tuo iPhone scegliendo fra questi simpatici e super utili accessori per trarre il meglio da questo eccezionale smartphone! In occasione delle Offerte di Primavera Amazon, abbiamo selezionato per te tanti accessori simpatici, utili e life-changing che ti conquisteranno per prestazioni e prezzo. Pronto a scoprirli tutti?

Supporto di ricarica magnetico 2 in 1

Solo 32,77€ per questo Supporto di Ricarica Magnetico che in una sola volta ricarica il tuo iPhone e anche le tue Apple AirPods!

Cavo USB C per ricarica rapidissima a soli 7€

Ricarica il tuo iPhone con cavo lightning ultra potente e ultra veloce spendendo solamente 7,99€ con le Offerte di Primavera Amazon!

Cover per iPhone 15 Pro compatibile con MagSafe

Incredibile Cover compatibile MagSafe per il tuo iPhone 15 Pro, stupenda e super funzionale disponibile in tanti colori diversi per soli 21,24€ grazie allo sconto del 15%.

Porta Cellulare Auto per MagSafe a soli 18€

Spenderai solo 18,99€ per questo fantastico Porta Cellulare Auto per MagSafe: rotazione a 360°, gancio metallico e ampia compatibilità con iPhone 15, 14, 13 e 12 Pro Max.

Microfono doppio per video Youtube da applicare al tuo iPhone

La tua passione è girare video con il tuo iPhone e poi caricarli su Youtube, Instagram e non solo? Spendi solo 37,98€ per avere il Microfono Lavalier Wireless con interfaccia Lightning!

Fai tuoi l'accessorio più originale e migliora le prestazioni del tuo iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.