I detentori di Fetch.ai e Pepe si accalcano sulla ICO di InQubeta

I rialzisti si sono dati da fare in modo incredibile, spingendo il mercato a livelli visti l'ultima volta nel 2021, un mercato rialzista. Considerata l'introduzione di nuovi progetti come Starknet, DYM e Pixels, InQubeta (QUBE) è una delle migliori ICO attualmente al centro della frenesia del mercato.

La prevendita di QUBE è in corso e si sta esaurendo a un ritmo straordinario, con una raccolta di ben 12 milioni di dollari. I possessori di Fetch.ai (FET) e Pepe (PEPE) stanno affluendo in massa all'ICO, con l'obiettivo di diventare early birds e posizionarsi per guadagni sbalorditivi.

InQubeta (QUBE): cosa la rende speciale?

InQubeta (QUBE) è pronta a diventare la prossima grande novità nel settore delle criptovalute. In quanto altcoin AI, che si trova all'incrocio delle innovazioni più dirompenti del mondo, ha una prospettiva rialzista. Se pensi che questo sia tutto, c'è dell'altro. La sua novità come criptovaluta emergente la rende probabilmente la migliore criptovaluta in cui investire.

La prevendita si è esaurita rapidamente, con gli investitori in fibrillazione per diventare i primi ad accaparrarsi i pesci più grossi. Attualmente l'ICO è nella nona fase e un token costa solo 0,028 $. Si prevede un'impennata di 75 volte dopo il suo debutto sul mercato, il che spiega la frenesia della prevendita in corso.

Grazie al suo mix di AI e blockchain, risolverà i problemi principali del fiorente settore dell'AI, in particolare l'accessibilità e la raccolta di fondi. Navigando in acque inesplorate, il suo marketplace NFT personalizzato democratizzerà l'accesso al mercato dell'AI, consentendo agli investitori di possedere partecipazioni in imprese di AI all'avanguardia indipendentemente dal loro reddito. Inoltre, costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup tecnologiche di AI, consentendo loro di raccogliere capitali attraverso il token QUBE.

Fetch.ai (FET): alla scoperta dei prezzi

Fetch.ai (FET) è un laboratorio di intelligenza artificiale (AI) che sta costruendo una rete di apprendimento automatico aperta, senza permessi e decentralizzata con una criptoeconomia. Democratizza l'accesso alla tecnologia AI con una rete senza permessi che consente a chiunque di connettersi e accedere a set di dati sicuri.

Cavalcando l'onda dell'AI, Fetch.ai ha raccolto un'enorme quantità di popolarità, diventando uno dei migliori altcoin. Mentre continua il suo percorso di scoperta dei prezzi, alcuni investitori in cerca di maggiori guadagni possono vedere i loro profitti diversificati verso criptovalute più promettenti.

Nonostante ciò, è una delle migliori criptovalute in cui investire. Gli analisti sono ottimisti così come gli investitori, fatto che ha contribuito all'accumulo massiccio di token Fetch.ai tra i trader. Puoi cavalcare l'onda rialzista aggiungendo FET al tuo portafoglio.

Pepe (PEPE): una meme coin popolare

Pepe (PEPE) è stata in prima linea nell'ultima frenesia dei meme. Nonostante ciò, a causa delle prese di profitto, il suo prezzo è crollato e gli investitori sono andati alla ricerca di criptovalute più promettenti. In questa lista ci sono token nuovi ed emergenti, tra cui InQubeta.

Nonostante il calo, si prospetta un ritorno. Dopotutto, si tratta di una delle migliori meme coin. Dopo il suo debutto esplosivo lo scorso anno, ha consolidato il suo status di criptovaluta di punta. Grazie all'obiettivo di replicare questa corsa nel 2024 - ottimisticamente - Pepe è uno degli altcoin da tenere d'occhio.

Secondo gli analisti, registrerà un nuovo massimo storico (ATH) prima della fine dell'anno. Puoi aggiungere alcuni token Pepe al tuo portafoglio per evitare di perdere l'occasione o di farti prendere dalla FOMO a livelli alti come molti hanno fatto durante la sua ultima corsa.

Conclusione

Gli investitori sono sempre alla ricerca della prossima grande novità e InQubeta ha tutte le carte in regola per spingere i possessori di Pepe e Fetch.ai a comprare a raffica. Puoi anche posizionarti per ottenere guadagni interessanti partecipando alla prevendita in corso. Basta cliccare sul link qui sotto.

