I dati sul tuo smartphone sono in pericolo, ecco come proteggerli

Troppo spesso sottovalutiamo l'importanza degli smartphone sotto il punto di vista della privacy.

Questi dispositivi, facili da trasportare (ma anche da perdere), contengono una quantità spropositata di dati personali. Ciò significa che, in caso di intromissioni esterne da parte di criminali informatici o hacker, i danni possono essere davvero elevati.

Proprio per questo motivo è indispensabile prendere adeguate precauzioni preventive. Per proteggere i dati su smartphone, come vedremo, è necessario avere qualche piccolo accorgimento e degli strumenti adatti allo scopo.

Il primo passo per un telefono sicuro è evitare le app pericolose, optando sempre e solo per gli store ufficiali. Affidarsi a file APK o ad altre soluzioni, infatti, incrementa notevolmente il rischio di infettare lo smartphone con un malware o altri agenti malevoli simili.

Dati smartphone in pericolo? Puoi evitare rischi con queste precauzioni

Evitare le reti Wi-Fi pubbliche, anche se allettanti, è un altro modo per evitare intromissioni e conseguenti furti di dati.

L'adozione di una VPN, ma soprattutto di un antivirus ad alto tasso di efficacia, possono poi essere determinanti.

Sotto questo punto di vista Norton 360 Standard si propone come una delle migliori scelte possibili. D'altro canto, questo marchio non necessita di presentazioni: stiamo parlando del decano degli antivirus, con decenni di esperienza alle spalle.

Questa suite specifica offre ben oltre ai classici strumenti di scansione e rilevamento malware.

La VPN integrata, per esempio, va a rafforzare il suo funzionamento (soprattutto per quanto riguarda la protezione dello smartphone). Il gestore di password risulta utile, a prescindere dal dispositivo, mobile o meno, utilizzato.

Merita anche una citazione lo spazio storage protetto da crittografia: una soluzione ideale con alcune minacce come i temutissimi ransomware.

E per quanto riguarda i costi?

Norton 360 Standard è attualmente disponibile in promozione. Ciò si traduce con uno sconto del 60% sul prezzo di listino, ovvero solo 29,99 euro per uno degli antivirus più efficaci di sempre.

