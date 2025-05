I dati dei piani eSIM di Saily durano più a lungo

Se si stanno confrontando i vari servizi di eSIM in previsione di una vacanza all'estero, Saily rappresenta delle migliori soluzioni sotto diversi aspetti. Uno di questi è il risparmio dei Giga, grazie alla funzionalità proprietaria del blocco degli annunci. Il risparmio stimato è parti al 28,6%, quasi un terzo rispetto al totale. C'è poi un altro tipo di risparmio, altrettanto gradito: l'utilizzo del codice promozionale TRYSAILY5 consente di ottenere il 5% di extra sconto a carrello sul primo acquisto, indipendentemente dal piano scelto. Saily, lo ricordiamo, offre piani dati eSIM convenienti per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo.

Saily è più di una semplice eSIM

Dietro al servizio di eSIM internazionale Saily c'è lo stesso team di app di successo come NordVPN e NordPass, leader nei rispettivi settori. Ciò ha portato alla creazione di una eSIM diversa dalle altre, che non si limita a offrire piani dati per navigare all'estero senza pagare gli esorbitanti costi del roaming.

Tra le funzionalità disponibili vi è ad esempio Posizione virtuale, che consente a ciascun utente di cambiare la propria posizione virtuale nel giro di pochi secondi scegliendo tra più di 115 posizioni. Un'opzione che se attivata permette da una parte di navigare in modo più privato, dall'altra di accedere ai propri contenuti preferiti senza limitazioni geografiche.

C'è poi l'opzione Blocco degli annunci, grazie alla quale gli annunci pubblicitari presenti nei siti web scompaiono all'istante. Una volta attiva, è possibile navigare senza distrazioni, aumentare la velocità di navigazione e risparmiare sui dati mobili.

La eSIM di Saily include anche la funzionalità Protezione web, in grado di proteggere i suoi utenti dai pericoli della rete Internet. Con questa funzione è possibile bloccare i siti dannosi, navigare più velocemente e limitare i tracker online.

Vi ricordiamo infine che in questi giorni è possibile risparmiare il 5% a carrello su ogni piano grazie al codice promo TRYSAILY5.

