I browser proteggono le tue password? Ecco perché preferire NordPass

Tra le funzioni messe a disposizione dai principali browser, ce n'è una che sicuramente hai utilizzato almeno una volta: il salvataggio delle credenziali. Una comodità, certo, ma che va incontro a diversi limiti e possibili rischi per chi la utilizza. Un'alternativa è rappresentata dai password manager, vere e proprie casseforti virtuali in cui conservare nomi utente, password, note protette e dati di carte di credito in totale sicurezza.

Tra i principali password manager, impossibile non nominare NordPass. Ricco di funzionalità, sicuro ed economico, rappresenta uno tra i principali attori del settore, oltre che un must-have per ogni utente: la promozione al 43% di sconto lo rende ancora più accessibile, così che tutti possano beneficiare di un'esperienza di sicurezza top per i propri dati personali, senza spendere cifre esagerate. La domanda, a questo punto, è lecita: è meglio NordPass oppure il browser? Ecco perché, secondo noi, dovresti preferire NordPass.

Perché NordPass è più sicuro del browser

Il funzionamento base dei due servizi è la stesso, ma NordPass offre un livello di sicurezza più elevato. Sottoscrivendo un piano Premium avrai infatti accesso a vantaggi esclusivi, come la verifica delle violazioni di dati ed eventuali account potenzialmente complessi, lo strumento "Salute Password" creato per identificare password deboli, vecchie e riutilizzate, condivisione delle password in modo sicuro e accesso di emergenza.

Il "pacchetto sicurezza" non è completo se non si nomina l'architettura zero-knowledge (ossia a conoscenza zero), che garantisce che nessuno - oltre te - possa vedere o consultare ciò che è archiviato all'interno del tuo account crittografato NordPass. Unisci algoritmo di crittografia xChaCha20 e autenticazione a più fattori e ottieni un vault sicuro, criptato e inaccessibile: una garanzia che un browser non ti può fornire.

NordPass mette inoltre a disposizione di tutti gli utenti un generatore di password complesse e uniche, completamente casuali e impossibili da decifrare. Ti basta selezionare la lunghezza della tua nuova password, scegliere i simboli da includere e lasciare che sia il manager a ricordarsela al posto tuo. Infine, grande vantaggio, è la possibilità di accedere a tutte le proprie password da qualsiasi dispositivo: al contrario, se salvate in browser, le password non vengono condivise con altri device.

Conclusione: lascia perdere i password manager poco sicuri forniti dai browser, ma non rinunciare alla qualità e alla sicurezza NordPass per mantenere sempre al sicuro tutte le tue credenziali all'interno di un unico posto protetto e crittografato. Non dimenticarti della promozione primaverile, che ti permette di ottenere uno sconto fino al 43% se scegli di sottoscrivere un piano NordPass Premium biennale, al prezzo di soli 1,69 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.