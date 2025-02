I 7 migliori film da vedere a San Valentino su Disney+

La piattaforma streaming Disney+ include una ricca selezione di titoli romantici, potendo fare leva su un catalogo sconfinato tra film e serie tv. Per aiutarti a scegliere cosa guardare quest'anno a San Valentino, abbiamo dunque preparato una lista di 7 film imperdibili.

Per guardarli, da solo/a o in compagnia con la tua dolce metà, devi avere un abbonamento attivo.

I film da vedere a San Valentino 2025 su Disney+

Ecco la nostra selezione di film da vedere a San Valentino in streaming su Disney+:

10 cose che odio di te : versione cinematografica in chiave giovanile dell'opera teatrale La bisbetica domata di William Shakespeare, con protagonisti gli attori Heath Ledger e Julia Stiles.

: versione cinematografica in chiave giovanile dell'opera teatrale La bisbetica domata di William Shakespeare, con protagonisti gli attori Heath Ledger e Julia Stiles. 27 volte in bianco : commedia romantica diretta da Anne Fletcher, scritta dalla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna (Il diavolo veste Prada), con al centro della scena l'attrice Katherine Heigl.

: commedia romantica diretta da Anne Fletcher, scritta dalla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna (Il diavolo veste Prada), con al centro della scena l'attrice Katherine Heigl. Fire Island : libero adattamento del romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ambientato nell'isola Fire Island (famosa in tutto il mondo per i suoi villaggi vacanza gay).

: libero adattamento del romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ambientato nell'isola Fire Island (famosa in tutto il mondo per i suoi villaggi vacanza gay). Pretty Woman : intramontabile commedia romantica che lanciato la carriera di un'allora 23enne Julia Roberts.

: intramontabile commedia romantica che lanciato la carriera di un'allora 23enne Julia Roberts. Ritrovarsi in Rye Lane : altra commedia romantica, stavolta del 2023, che racconta la storia di due ventenni - interpretati da David Johnson e Vivian Oparah - reduci da due storie d'amore finite nel peggiore dei modi.

: altra commedia romantica, stavolta del 2023, che racconta la storia di due ventenni - interpretati da David Johnson e Vivian Oparah - reduci da due storie d'amore finite nel peggiore dei modi. Romeo + Giulietta : Leonardo DiCaprio e Claire Danes danno vita all'audace adattamento del classico di William Shakespeare voluto dal regista Baz Luhrmann.

: Leonardo DiCaprio e Claire Danes danno vita all'audace adattamento del classico di William Shakespeare voluto dal regista Baz Luhrmann. The Greatest Hits: della lista è il titolo più recente (2024), una storia romantica con al centro i viaggi nel tempo e il legame profondo tra musica e memoria.

Tutti i film qui sopra sono disponibili all'interno del catalogo Disney+, non c'è dunque bisogno di acquistarli a noleggio come spesso accade invece in altre piattaforme.

