HyperX Pulsefire Haste: GRANDE OFFERTA su Amazon per il mouse da gaming

HyperX nel campo per le periferiche da gaming sanno davvero il fatto loro, con hardware dalla qualità niente male e un prezzo contenuto. In questi ultimi giorni stanno comparendo diverse offerte interessanti su Amazon riguardanti prodotti di questo marchio, primo tra tutti il Mouse da Gaming HyperX Pulsefire Haste, un mouse fatto apposta per i videogiocatori, con un prezzo incredibilmente basso se ne approfitterete in queste ore.

Oggi infatti è comparsa un'offerta incredibile su Amazon, con cui è possibile acquistare il Mouse da Gaming HyperX Pulsefire Haste a soli 29,98€, con un risparmio del 50% sul prezzo di listino, e ben 30,00€ risparmiati per voi. Un prezzo tagliato a metà da non lasciarsi sfuggire.

Mouse HyperX Pulsefire Haste: qualità cablata

Questo mouse possiede una struttura a celle esagonali ultraleggera, che vi permetterà sia comodità, sia una ridotta sudorazione delle mani. Il design è ergonomico, e l'utilizzo prolungato ne gioverà molto nel comfort. Potrete collegarlo al vostro PC tramite USB, con il cavo HyperFlex.

Possiede anche lo switch TTC Golden micro antipolvere e pattini in puro PTFE, e il nastro per grip in dotazione, personalizzabile tramite software HyperX NGENUITY. Il Mouse da Gaming HyperX Pulsefire Haste si avvale anche del sensore Pixart 3335, Design con pulsanti separati e reattivi.

