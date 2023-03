HyperX Cloud II: su Amazon GRANDE OFFERTA per le Cuffie da Gamnig

Da qualche tempo ormai, gli amanti dei PC e delle periferiche hanno cominciato ad utilizzare le cuffie in modo assiduo. Ormai, sono diventate un oggetto determinante per l'esperienza, che sia da gaming o per concentrarsi al meglio sul lavoro o nell'ascolto della musica. In particolare proprio i giocatori sono sempre alla ricerca di hardware performanti e duraturi, che anche anni dopo l'acquisto si attestino su alti livelli. Tra le aziende che si districano in questo groviglio di marchi, c'è anche HyperX, che con le sue cuffie cablate Cloud II offre qualità e convenienza.

Se siete alla ricerca di un prodotto proprio di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon le cuffie da gaming HyperX Cloud II sono in offerta a solo 65,99€, con uno sconto del 34%.

Cuffie Gaming HyperX Cloud II: cablato garantito

Queste cuffie dispongono di un suono surround virtuale basato sull'hardware, e possiedono un design a coppa chiusa per ottenere una cancellazione passiva del rumore. Ha inoltre funzionalità Hi-Fi e con driver da 53 mm per la massima qualità e un'intensa esperienza audio in-game. Potrete controllare il vostro audio tramite gli appositi comandi.

I padiglioni su cui poggerete le orecchie con le vostre HyperX Colud II sono confortevoli con il 100% di memory foam su fascia, e cuscini in finta pelle. Infine, queste cuffie sono supportate su PC e Mac (tramite USB), PS4/PS5, Xbox, e su dispositivi mobile (tramite cavo jack).

