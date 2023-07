HyperX Cloud Alpha S: super SCONTO per le mitiche cuffie gaming

Approfitta anche tu velocemente di questa occasione che ti permette di portarti a casa delle cuffie da gaming eccezionali a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello HyperX Cloud Alpha S a soli 69,99 euro, invece che 105,50 euro.

Grazie a questo sconto del 34% potrai risparmiare più di 35 euro sul totale. Soprattutto puoi mettere le mani su queste cuffie straordinarie che garantiscono un audio molto coinvolgente. Sono comode, hanno un microfono incorporato perfetto per le partite online e godono della cancellazione del rumore. A questa cifra sono da prendere senza nemmeno pensarci.

HyperX Cloud Alpha S: cuffie da gaming a prezzo wow

HyperX Cloud Alpha S garantiscono il massimo del comfort grazie a padiglioni con cuscinetti in similpelle morbidi e traspiranti. L'archetto è regolabile e imbottito. Poggia sulla testa in modo delicato e così ti offre la possibilità di usarle per tutte le ore di gioco che vuoi. Inoltre ha dei pratici comandi per le varie regolazioni direttamente sul cavo.

Puoi goderti un audio davvero spettacolare e coinvolgente con la possibilità di attivare il virtual surround 7.1 per un'esperienza davvero unica. E possiede un cursore posizionato direttamente sui padiglioni dove potrai regolare i bassi su tre impostazioni. Grazie al microfono con cancellazione del rumore puoi comunicare con il tuo team durante le partite online e farti sentire perfettamente. E se non ti serve lo puoi tranquillamente sganciare.

Insomma oggi ti puoi portare a casa delle cuffie per giocare e vivere le tue avventure al meglio. Fai presto però dato che un prezzo del genere è difficile che duri ancora molto. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue HyperX Cloud Alpha S a soli 69,99 euro, invece che 105,50 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.