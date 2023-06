Hype vi regala 5€ se aprite ora il conto Start

Pochi sono i conti correnti gratis come Hype Start con diverse funzionalità per gestire risparmi e spese. Grazie a un'app semplice e disponibile sia per Android che iOS, è possibile avere tutto a "portata di pollice", tenendo d'occhio i movimenti e controllando la carta in un unico posto. Aprendo il conto adesso, si può inoltre ottenere un bonus di 5€ inserendo il codice "HYPER" in fase di registrazione.

Con Hype Start avrete la possibilità di usufruire di un conto completamente a canone zero e con ampi limiti per operare in tranquillità direttamente dal proprio smartphone. Include anche una sezione dedicata a funzionalità aggiuntive, come investimenti, conto deposito e tanto altro. Ecco cosa offre nel dettaglio.

Hype Start: il conto gratuito a portata di smartphone

Hype Start è un conto corrente a canone zero, abbinato a una carta prepagata ricaricabile sia tramite bonifici, attraverso l'IBAN del conto, che da altre carte o al tabaccaio. La carta è una MasterCard disponibile in formato sia fisico, spedita subito dopo l'apertura, che virtuale attraverso l'app. La sezione dedicata consente di disabilitare temporaneamente la carta, gli acquisti online, in negozio e i prelievi all'ATM. È anche possibile visualizzare il numero e il PIN, per avere queste informazioni sempre a portata di mano quando servono.

Il conto offre un ampio margine di manovra, grazie al limite annuale di 15.000€. La sezione Radar permette di monitorare uscite ed entrante, fornendo una panoramica completa delle spese. L'invio dei bonifici è inoltre gratuito ed è possibile mandare direttamente del denaro ai propri contatti che fanno uso di Hype.

Avete la necessità di tenere qualche soldo da parte? Potete creare un box risparmi scegliendo l'importo da mettere da parte! L'app risparmierà per voi anche durante gli acquisti effettuati con la carta, grazie alla funzione arrotondamento. Potete anche impostare degli obiettivi che verranno riconosciuti e impostati in automatico dall'applicazione.

Hype Start ha inoltre delle collaborazioni con altri servizi di terze parti per investimenti, assicurazioni e tanto altro. Aprite ora il conto per ricevere il bonus di 5€! La procedura è veramente semplice e la carta arriverà pochi giorni dopo a casa vostra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.