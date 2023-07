Hype, se accrediti stipendio o pensione ricevi 80€ di bonus

Hype, l'innovativa fintech, ha appena svelato la sua ultima offerta estiva: con la promozione "80 Voglia di Hype", gli utenti potranno ottenere un bonus di 80 euro semplicemente accreditando il proprio stipendio o pensione ed eseguendo transazioni attraverso il proprio conto Hype. Questa imperdibile offerta è aperta a tutti i nuovi iscritti e coloro che effettuano l'upgrade a uno dei piani Hype entro il 22 luglio.

La promozione che renderà Hype ancora più vantaggioso

Per poter approfittare del bonus di 80 euro, dovrai soddisfare alcune condizioni. In primo luogo, è necessario accreditare almeno uno stipendio o una pensione con causale ABI 27 sul tuo conto Hype. Questo passaggio è fondamentale per poter beneficiare della promozione. Inoltre, dovrai effettuare transazioni tramite la tua carta fisica o virtuale Hype, con un valore cumulativo di almeno 80 euro entro 60 giorni dalla data di apertura del conto.

Ricorda che le transazioni ammissibili includono pagamenti di acquisti e servizi, ma sono esclusi prelievi presso ATM, pagamenti in uscita dall'app, bonifici e scambi di denaro tra utenti Hype. Assicurati di tenere presente queste condizioni per poter beneficiare appieno dell'offerta.

Il vantaggio di questa promozione è che è cumulabile con altre offerte Hype. Se hai già ottenuto un bonus d'ingresso in passato, non preoccuparti: potrai comunque partecipare e ottenere il bonus da 80 euro. L'importante è mantenere il conto aperto e operativo al momento dell'erogazione del bonus.

Con la promozione "80 Voglia di Hype" di Hype, puoi ottenere un bonus di 80 euro semplicemente accreditando il tuo stipendio o la tua pensione e svolgendo transazioni tramite il tuo conto Hype. Apri un conto Hype oggi stesso o effettua l'upgrade a uno dei piani Hype a pagamento, inserendo il codice promozionale "HYPE80" durante la registrazione.

