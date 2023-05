Hype: scegli il tuo piano e ottieni fino a 25€ di bonus

Hype è il conto corrente completamente controllabile da smartphone, con carta prepagata o di debito sia fisica che virtuale e tante funzionalità disponibile nell'app, per Android e iOS. È disponibile sia in maniera totalmente gratuita, a canone zero, o nei piani Next e Premium c on cui è possibile ottenere fino a 25€ di bonus! Ecco cosa offrono.

Hype: il conto corrente sempre a portata di mano

Hype è un conto corrente veramente semplice da usare. L'app per smartphone rende tutto "a portata di pollice", potete tenere sotto controllo nella sezione principale, dove troverete un riepilogo dei fondi disponibili. Modificate le impostazioni della carta, disponibile anche in formato virtuale, per sospenderla temporaneamente, disabilitare gli acquisti online presso i negozi e i prelievi ATM, o visualizzare il PIN.

Tra le categorie presenti nella barra inferiore, oltre la sezione per i pagamenti, trovate "Portafoglio", dove poter impostare degli obiettivi di risparmio, acquistare dei fondi di investimento, azioni e tanto altro. Nella sezione "Credito" potete invece ottenere dei prestiti, aprire un mutuo o attivare "Credit Boost" di Banca Sella, per acquisti a rate fino a 2000€.

Il piano start di Hype, totalmente gratuito, offre la possibilità di aprire un conto corrente a canone zero, con fino a 15.000€ di transazioni all'anno, cashback fino al 10% sugli acquisti e bonifici ordinari gratuiti. Il conto è associato a una carta prepagata e ricaricabile.

Scegliendo i piani Next e Premium, con abbonamento mensile, potrete ottenere diversi vantaggi. Hype Next ha un canone di 2,90€ al mese e offre una carta di debito con conto corrente accessibile anche da desktop, oltre che da smartphone. La ricarica istantanea è gratuita e senza limiti anche da altre carte. È possibile accreditare lo stipendio e effettuare movimenti senza alcun limite annuale.

Con Hype Premium otterrete tutti i vantaggi del conto Next, insieme a una carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria tramite WhatsApp e pacchetti assicurativi per viaggi, acquisti e furti agli ATM.

Aprite oggi un conto Hype, scegliendo il piano più adatto e inserite il codice HYPER in fase di registrazione per ottenere un bonus di 25€ sul vostro conto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.