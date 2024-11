HYPE Premium ti dà 25€ di bonus se apri il conto adesso

HYPE Premium è un conto online offerto da una fintech italiana, che include pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, una carta di debito World Elite Mastercard e una copertura assicurativa completa per viaggi, spese mediche, acquisti online e altro. Tra i vantaggi c’è anche un servizio di assistenza prioritaria, disponibile anche su WhatsApp. Il costo mensile del piano Premium è di 9,90 euro. In più, in questo momento è attiva una promozione che consente di ricevere un bonus di benvenuto di 25 euro. Per ottenerlo basta aprire il conto HYPE Premium e seguire la procedura che vediamo di seguito.

Come avere il bonus di 25 euro di HYPE Premium

Per ottenere il bonus, basta aprire HYPE Premium e soddisfare due requisiti:

Utilizzare il codice CIAOHYPER in fase di apertura;

in fase di apertura; Fare acquisti per almeno 50 euro con la Mastercard collegata al conto.

Una volta raggiunto l'importo richiesto, il bonus di 25 euro verrà accreditato immediatamente.

Quindi, ricapitolando, il primo passo è aprire un conto HYPE Premium inserendo il codice promozionale CIAOHYPER nel campo dedicato durante la registrazione, entro il 31 dicembre. Dopo l’apertura del conto, è necessario effettuare una o più transazioni per un totale di almeno 50 euro con la carta entro 30 giorni.

Come indicato nel regolamento, il bonus sarà accreditato entro 7 giorni lavorativi una volta raggiunto l’importo minimo di 50 euro. È importante notare che la promozione non è cumulabile e non si applica a chi ha già ricevuto un bonus di benvenuto HYPE in passato.

Per maggiori informazioni e per aprire il conto vai sul sito di HYPE.





