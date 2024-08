HYPE Premium: ricevi un buono immediato di 25 euro con questo codice

HYPE Premium è il conto all inclusive che consente l'accesso illimitato a tutti i servizi di HYPE, la fintech company italiana del Gruppo Sella. Per chi si iscrive la prima volta, è disponibile un bonus immediato del valore di 25 euro, semplicemente inserendo il codice promo CIAOHYPER al momento della registrazione.

Pagamenti e prelievi gratis in Italia e nel resto del mondo, una carta di debito World Elite Mastercard, un'assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp e un'assicurazione inclusa su spese mediche, viaggi e shopping. Questo, nel dettaglio, la proposte di HYPE Premium disponibile a 9,90 euro al mese.

Le caratteristiche chiave di HYPE Premium

Con HYPE Premium si hanno tutta una serie di vantaggi a costo zero. A partire dalle ricariche illimitate della carta, in modo da poter gestire qualunque tipo di spesa, passando per i prelievi gratuiti in tutto il mondo, i bonifici istantanei gratis e le zero commissioni per il pagamento delle utenze domestiche.

Associata al conto troviamo la carta di debito World Elite Mastercard. Tra le altre cose, dà accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge aeroportuali e include il fast track gratuito negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Olbia, Catania, Napoli e Torino.

Sempre per quanto riguarda i viaggi, HYPE offre ai suoi clienti Premium una copertura completa delle spese mediche e un rimborso sia per il ritardo del volo che per lo smarrimento del bagaglio. A tutto questo si aggiunge un'assistenza prioritaria certificata, con un supporto in qualsiasi giorno della settimana via telefono, e-mail, chat e WhatsApp.

Grazie all'ultima promozione in corso, è possibile beneficiare subito di un bonus di 25 euro. Tutto quello che occorre fare è inserire il codice promo CIAOHYPER quando ci si registra ad HYPE Premium tramite questa pagina del sito ufficiale.





