Hype Premium: l'offerta che ti regala 25€ sul conto

Nel mondo delle carte prepagate, Hype Premium da tempo si è messa in evidenza per diversi motivi. Non solo trasforma il tuo smartphone in un portafoglio digitale ultra-comodo, ma ora offre un bonus di benvenuto che fa la differenza: 25€ sul conto per te, se inserisci il codice CIAOHYPER quando ti registri.

25€ sul conto e tanto altro con Hype Premium

Vuoi sentirti un passo avanti? Con Hype Premium, ogni pagamento diventa un’esperienza di puro stile. La tua nuova carta di debito World Elite Mastercard non è solo un simbolo di status finanziario, ma il tuo pass per un mondo di vantaggi: dall’assicurazione viaggio completa alla protezione per i tuoi acquisti.

E per qualsiasi domanda o necessità, non preoccuparti: l’assistenza prioritaria di Hype è sempre a tua disposizione, via WhatsApp, email, telefono e chat. È come avere un consulente personale sempre in tasca!

C’è altro che bolle in pentola. Con Hype Premium, potrai dimenticare le commissioni sui pagamenti e i prelievi: sono tutti gratuiti, in qualsiasi parte del mondo ti trovi.

E con il pacchetto assicurativo completo, viaggiare diventa un piacere senza pensieri. Hai copertura per spese mediche all’estero, rimborso per smarrimento bagaglio e ritardo del volo, e molto altro.

La libertà finanziaria è anche una questione di limiti, o meglio, dell’assenza di essi. Il piano Premium ti offre ricariche illimitate e bonifici istantanei gratuiti. E per le bollette? Zero commissioni, paghi direttamente dall’app senza costi aggiuntivi.

E se viaggi spesso, preparati a rilassarti nelle oltre 1100 lounge aeroportuali disponibili con Lounge Key. È il comfort che meriti, in attesa del tuo prossimo volo.

Non aspettare oltre. Apri ora il tuo conto Hype Premium e inizia a godere di tutti questi vantaggi. Ricorda, oltre a tutti i servizi esclusivi, c’è un bonus di 25€ sul conto che ti aspetta. Con Hype, il futuro delle tue finanze è già qui.





