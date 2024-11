HYPE Premium: la scelta più conveniente per conto all inclusive

Conto HYPE è, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un conto online facile da usare e ricco di vantaggi. Il conto è disponibile in più versioni: oltre alla versione a canone zero, c'è la possibilità di scegliere HYPE Premium, dal costo di 9,90 euro al mese.

Si tratta di un conto premium, ricco di vantaggi e accessibile a tutti con una spesa non particolarmente elevata. Per chi sceglie questo conto, HYPE mette a disposizione al Carta di Debito World Elite Mastercard, oltre alla possibilità di effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in tutto il mondo.

Il conto si arricchisce con bonifici istantanei sempre gratuiti oltre che con una polizza assicurativa (su viaggi, spese mediche, shopping e molto altro) e con l'assistenza prioritaria, con possibilità di ottenere supporto anche su WhatsApp.

Per aprire Conto HYPE Premium basta seguire il link qui di sotto. Con il codice CIAOHYPER c'è un bonus di 25 euro in regalo.

Conto HYPE Premium: cosa include e perché sceglierlo

Con Conto HYPE Premium è possibile ottenere un conto con:

Carta di Debito World Elite Mastercard inclusa

prelievi e pagamenti senza commissioni i n tutto il mondo

n tutto il mondo bonifici istantanei senza commissioni

copertura assicurativa "all inclusive" : copertura spese mediche, rimborso bagaglio smarrito, rimborso ritardo volo

: copertura spese mediche, rimborso bagaglio smarrito, rimborso ritardo volo accesso alle lounge degli aeroporti di tutto il mondo

fast track gratuito in diversi aeroporti italiani

Il conto prevede un canone di 9,90 euro al mese. I clienti HYPE hanno la possibilità di sfruttare diversi altri vantaggi come cashback per gli acquisti dagli store partner, prestiti personali, portafoglio criptovalute e altri vantaggi.

Per verificare l'offerta e aprire Conto HYPE Premium è possibile seguire il link riportato qui di sotto e completare poi una veloce procedura di apertura online.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi