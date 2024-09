HYPE Premium con prelievi e bonifici istantanei gratis: è il conto da scegliere oggi

HYPE è, sempre di più, la scelta giusta per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente completo e ricco di vantaggi. Oltre al piano base a canone zero (ottimo per gestire le spese quotidiane e senza limiti di ricarica), è possibile puntare anche su Conto HYPE Premium, disponibile con un canone di 9,90 euro al mese.

Questa versione di HYPE consente di sfruttare prelievi gratis in tutto il mondo, bonifici istantanei gratis e aggiunge varie coperture assicurative oltre a diversi altri vantaggi, come il servizio Credit Boost per ottenere piccoli prestiti rapidi direttamente via app.

Per i nuovi clienti che aprono il conto, inoltre, è possibile inserire il codice CIAOHYPER, in modo da ottenere un bonus di 25 euro. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di HYPE.

Conto HYPE Premium: le caratteristiche

Con Conto HYPE Premium è possibile sfruttare:

la carta di debito World Elite Mastercard

prelievi gratuiti in tutto il mondo

possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay

bonifici istantanei gratis

zero commissioni su pagamenti di bollette, bollettini e ricariche

assicurazione "all inclusive " con copertura delle spese mediche, rimborso in caso di smarrimento bagaglio, rimborso per ritardo volo

accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo

Fast Track gratuito in tutti i principali aeroporti italiani

in tutti i principali aeroporti italiani assistenza prioritaria via WhatsApp

Tutti i vantaggi proposti da Conto HYPE Premium sono disponibili con un costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo. Da notare, in ogni caso, che chi cerca un conto per la gestione delle spese quotidiane può puntare sul piano base a canone zero, ideale per eliminare tutti i costi, gestire il proprio denaro (grazie all'assenza di limiti di ricarica) e i pagamenti con carta virtuale.





