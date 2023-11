HYPE Premium, bonus di 25 euro se inserisci questo codice

Stai cercando un conto bancario smart, moderno e flessibile? Non lasciarti sfuggire la possibilità di attivare HYPE Premium e ottenere un bonus di 25 euro utilizzando il codice YOU. È un'opzione facile, vantaggiosa e conveniente. Vediamo insieme tutte le informazioni dettagliate.

HYPE Premium: il conto bancario che ti conquisterà

Il conto HYPE Premium rappresenta la soluzione all inclusive per soddisfare le tue esigenze bancarie in modo vantaggioso e senza limiti.

Accederai a una serie di servizi bancari senza dover preoccuparti di commissioni aggiuntive. Questa opzione è particolarmente preziosa per coloro che viaggiano frequentemente o necessitano di una flessibilità finanziaria globale.

Una delle caratteristiche distintive del conto HYPE Premium è la possibilità di effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo senza costi aggiuntivi. Questo significa libertà finanziaria ovunque tu vada, offrendoti la comodità di gestire il tuo denaro senza confini geografici.

La carta di debito inclusa nel conto HYPE Premium è una World Elite MasterCard, che ti consente l'accesso a una vasta gamma di vantaggi esclusivi.

Inoltre, il conto HYPE Premium comprende un pacchetto assicurativo completo che copre viaggi, acquisti e furti ATM. Questa copertura assicurativa garantisce la tua tranquillità in ogni momento e in qualsiasi situazione, offrendoti una sicurezza finanziaria totale.

Dopo aver esplorato i vantaggi offerti dal conto HYPE Premium, è giunto il momento di ottenere il bonus di 25 euro. Come? Avvia la procedura di apertura del tuo conto direttamente dal sito ufficiale della banca. Durante la registrazione, dovrai inserire il codice "YOU" per ottenere il bonus.

Cogli al volo questa straordinaria possibilità e apri subito il conto: la procedura è semplice come bere un bicchiere d’acqua!

