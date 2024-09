HYPE Premium: bonus di 25 euro e funzione Credit Boost

Conto corrente vantaggioso e gestibile in autonomia? Ci viene subito in mente HYPE Premium. Se lo apri inserendo il codice CIAOHYPER, otterrai subito un bonus di 25 euro.

HYPE Premium è il conto ideale per chiunque effettua transazioni quotidiane e per chi viaggia spesso per lavoro o per vacanza. Puoi prelevare e pagare in tutto il mondo senza dover pensare alle commissioni.

Conto HYPE Premium: bonus di 25 euro e altro ancora

Ottenere il massimo dal conto HYPE Premium significa beneficiare della carta di debito World Elite Mastercard. Avrete accesso gratuito al Fast Track in vari aeroporti italiani e oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo

HYPE Premium dà anche priorità alla sicurezza con un pacchetto assicurativo completo. Le coperture includono spese mediche, smarrimento bagagli e ritardi dei voli. Inoltre, puoi contare sull’assistenza prioritaria disponibile tramite WhatsApp, email, telefono e chat.

Siccome costa soltanto 9,90€ al mese, il rapporto qualità-prezzo di questo conto è davvero eccezionale. Sono incluse ricariche illimitate, bonifici istantanei gratuiti e l'assenza di commissioni su pagamenti e prelievi in tutto il mondo.

HYPE Premium non smette di sorprendere, offrendo ai suoi clienti la nuova funzione Credit Boost. Se hai bisogno di una ricarica istantanea fino a 2.000€, puoi fare richiesta direttamente dall’app, a patto di rispettare i requisiti. Verifica le spunte blu nell’app e sei pronto a partire.

Richiedi fino a 2.000€ da restituire tra 3 e 12 mesi, oppure opta per i prestiti personali fino a 50.000€. Controlla ogni dettaglio del tuo credito dall’app per avere sempre tutto sotto controllo, dalle rate pagate a quanto ti resta da rimborsare.

Alla luce di tutto questo, HYPE Premium con il suo bonus di 25 euro iniziale e la funzione Credit Boost rappresenta una fantastica opportunità: non lasciartela scappare!





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.