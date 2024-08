HYPE Premium: aprilo adesso e avrai un bonus di 25 euro

Vuoi sapere quale conto online offre tanti vantaggi esclusivi, tra cui un bonus di 25 euro? È HYPE Premium che, grazie al codice CIAOHYPER, ti consente di avere quei soldi gratuitamente.

Con il conto HYPE standard, invece, sono previsti 5 euro, mentre con NEXT 20 euro. Questi importi verranno accreditati dopo aver effettuato con la carta transazioni pari ad almeno 50 euro nei primi 30 giorni dall'apertura del conto.

Bonus di 25 euro con HYPE Premium: apri il conto

Il conto HYPE Premium è un’esperienza all-inclusive a soli 9,90 euro al mese. Ma cosa ricevi in cambio? Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, una carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp e un pacchetto assicurativo completo che copre viaggi, acquisti e persino i furti agli sportelli ATM.

Ci sono anche le ricariche illimitate, quindi potrai sempre essere pronto per ogni emergenza o spesa dell'ultimo minuto. I bonifici istantanei sono completamente gratuiti, così come il pagamento di bollette, i bollettini e le ricariche del telefono.

Registrarsi è facile. Basta accedere al sito Web di HYPE, completare la procedura guidata e il tuo conto sarà attivo in pochi minuti, con la carta virtuale già disponibile nell’app. Ricordati di inserire il codice CIAOHYPER. Il bonus di 25 euro non è cumulabile con altre promozioni e non è valido se lo hai già sfruttato in precedenza. Il conto HYPE Premium è certamente una scelta eccellente perché è il perfetto mix di comodità, sicurezza e vantaggi esclusivi. Con la possibilità di ottenere un omaggio in denaro con il codice CIAOHYPER, non c'è mai stato un momento migliore per registrarti.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi