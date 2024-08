HYPE Premium ancora più conveniente: 4 nuove coperture assicurative e bonus di 25 euro

HYPE ha deciso di potenziare ulteriormente la sua offerta Premium, integrando ben 4 nuove coperture assicurative senza aumentare il canone mensile.

Recentemente, la fintech ha stretto una collaborazione con Wopta Assicurazioni, famosa insurtech. Risultato? Quattro assicurazioni si aggiungono a quelle già presenti, con la protezione adesso praticamente a 360 gradi.

Le 4 nuove coperture assicurative: il viaggio verso la tranquillità

La prima copertura aggiunta per HYPE Premium riguarda l’assistenza medica all’estero. Da piccoli incidenti a spese mediche inaspettate, tutto è coperto. Hai bisogno di un medico? Nessun problema. Anche i farmaci urgenti rientrano nel pacchetto.

Non viaggi mai fuori dal Bel Paese? Non temere. La seconda copertura si estende su tutto il territorio italiano. Residenti e viaggiatori possono avere adesso consulto medico telefonico, invio di un medico o ambulanza in caso di emergenza e, addirittura, la consegna dei farmaci. Non mancano servizi come l’assistenza infermieristica e fisioterapica direttamente a domicilio. Insomma, praticamente un team di medici personale.

Le altre due coperture riguardano la protezione Cyber. Hai paura dei virus e malware che infestano il web? La copertura Cyber Risk ti offre supporto tecnico per la loro rimozione e copre le spese legali in caso di frodi online. Chi fornisce tutta questa capacità assicurativa? Axa Assistance.

Inoltre, il percorso per passare al piano Premium è stato velocizzato grazie all’on-boarding automatizzato, spalleggiato dall’assistenza clienti basata sull’intelligenza artificiale generativa.

Insomma, HYPE Premium continua a migliorare senza aumentare i costi. 4 nuove coperture assicurative, tecnologie all'avanguardia e bonus di 25 euro per tutti i nuovi clienti che si registreranno in questo periodo estivo. Non lasciare che le vecchie banche ti rubino il sorriso: HYPE è qui per rivoluzionare la tua esperienza finanziaria.





