HYPE: ottieni 25€ di bonus benvenuto e piccoli prestiti istantanei

Aprire un conto con HYPE rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi cerca un servizio bancario digitale flessibile e semplice da usare. Tra i benefici immediati c’è il bonus di benvenuto di 25 euro, disponibile per chi utilizza il codice promozionale CIAOHYPER durante l'apertura del conto. Questa promozione rende ancora più conveniente entrare a far parte della community HYPE, un'innovativa fintech italiana che conta già oltre 1,8 milioni di utenti. Ma non è l'unico vantaggio offerto da questo conto: andiamolo a scoprire nel dettaglio.

Perchè HYPE è uno dei migliori conti online

Con HYPE, gestire le proprie finanze diventa semplice e intuitivo, grazie a un’interfaccia studiata per offrire tutte le funzioni principali a portata di mano. La piattaforma include inoltre strumenti per inviare e ricevere denaro da amici e familiari, semplificando operazioni come la divisione delle spese o i piccoli trasferimenti di denaro.

Tra le altre caratteristiche distintive di HYPE ci sono i suoi strumenti di gestione del risparmio, con funzionalità dedicate a chi desidera mettere da parte somme per obiettivi futuri o semplicemente monitorare le spese. Le statistiche sempre aggiornate consentono di avere un quadro chiaro delle proprie abitudini di spesa, aiutando gli utenti a mantenere un maggiore controllo sui propri flussi finanziari.

Un’altra opzione interessante offerta da HYPE è la possibilità di accedere a prestiti personali fino a 50.000 euro, ideali per realizzare progetti di varia natura, sia piccoli che grandi. Il processo di richiesta del prestito è semplice e digitale, e può essere completato in pochi passaggi online, con il supporto di consulenti pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Grazie alla tecnologia Younited, le richieste vengono elaborate rapidamente, e gli utenti possono definire il piano di rimborso in modo flessibile, scegliendo le rate che meglio si adattano alle proprie esigenze.

Inoltre, HYPE prevede un canone gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti, mentre per i giovani sotto i 30 anni il conto rimane senza costi fissi fino al compimento dei 30 anni. Anche le operazioni bancarie principali, come i prelievi nell’area euro e la quota della carta di debito Mastercard, sono incluse senza spese aggiuntive.

Per maggiori dettagli e per scoprire tutte le caratteristiche dell’offerta e dei servizi inclusi, è possibile visitare il sito di HYPE.





