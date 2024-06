HYPE Next: prelievi e bonifici istantanei gratuiti e codice promo

Sei stanco di minare il tuo saldo sul conto ogni volta che fai un bonifico? HYPE Next potrebbe essere la risposta a questo e altri problemi. Questo conto online ti offre prelievi e bonifici istantanei gratuiti, sia SEPA che internazionali, per far riposare un po' la tua carta di credito e il tuo spirito.

Niente più stress per ricevere lo stipendio o la pensione, poiché HYPE Next ti permette di fare tutto senza spese aggiuntive. Vuoi prelevare contanti? Gratis anche quelli, sia in Italia che all'estero. Puoi ricaricare il conto in quattro e quattr'otto tramite bonifico, carta di credito o contanti. E per tenere tutto sotto controllo, c'è l’app HYPE, disponibile per iOS e Android, che ti aiuta a gestire il tuo denaro come un direttore di banca.

Vantaggi da urlo con HYPE Next: prelievi e bonifici istantanei gratuiti

Aggiungiamo alla lista dei servizi di HYPE Next la carta di debito Visa gratuita, perfetta per fare shopping online e nei negozi. Inoltre, con l’IBAN italiano puoi ricevere bonifici da chiunque senza complicazioni e con il sistema di cashback otterrai il rimborso sui tuoi acquisti. In più, avrai l'assistenza clienti che ti risponde anche quando stai ancora cercando di capire cos'è l'IBAN (24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Ma quanto costa questa meraviglia? Attualmente, solo 2,90 euro al mese invece dei soliti 9,90 euro. Se attivi il conto entro il 31 luglio 2024, questa promozione sarà tua per sempre! Risparmierai 7 euro ogni mese, che puoi usare per comprare qualunque cosa, magari una pizza in più ogni tanto. Infine, il codice promo. Al momento dell’iscrizione, inserisci CIAOHYPER e otterrai subito un bonus di 20 euro.

Allora, cosa stai aspettando? Apri il tuo conto HYPE Next oggi stesso e inizia a goderti prelievi e bonifici istantanei gratuiti che renderanno la tua vita finanziaria meno complicata e molto più felice.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.