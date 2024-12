HYPE Next: il conto online di nuova generazione con bonus e vantaggi esclusivi

Con HYPE Next, la gestione del tuo denaro diventa semplice, sicura e conveniente. Questo conto online, pensato per chi cerca una soluzione flessibile e moderna, offre una vasta gamma di servizi per gestire le tue finanze in modo efficiente, ovunque tu sia. A soli 2,90€ al mese, consente di usufruire di funzionalità avanzate come prelievi gratuiti, bonifici istantanei e una carta Mastercard innovativa, il tutto integrato in un’app intuitiva e ricca di strumenti per monitorare e ottimizzare le tue spese. L'apertura del conto è disponibile tramite questa pagina del sito HYPE.

HYPE Next: le funzionalità che fanno la differenza

HYPE Next è progettato per essere un alleato affidabile nella gestione delle tue finanze personali. Tra i suoi vantaggi spiccano:

Carta Mastercard di ultima generazione : compatibile con Apple Pay, Google Pay e i principali wallet digitali, permette pagamenti contactless in totale sicurezza;

: compatibile con Apple Pay, Google Pay e i principali wallet digitali, permette pagamenti contactless in totale sicurezza; Prelievi e bonifici gratuiti : sia in Italia che all’interno dell’area Euro, senza commissioni aggiuntive;

: sia in Italia che all’interno dell’area Euro, senza commissioni aggiuntive; Ricarica immediata : trasferisci denaro da un’altra carta senza costi e in pochi secondi, senza limiti di importo;

: trasferisci denaro da un’altra carta senza costi e in pochi secondi, senza limiti di importo; Protezione acquisti: una polizza inclusa che copre danni o furti fino a 2.000€, valida anche per i prelievi effettuati da qualsiasi sportello.

Inoltre, HYPE Next offre la possibilità di aprire un conto deposito con somme da 1.000€ a 100.000€, vincolabili fino a 36 mesi. Con il simulatore incluso nell’app, puoi scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze finanziarie. E ora, aprendo un conto HYPE Next e utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER, riceverai un bonus di 20€. Basta completare l’iscrizione online tramite il sito ufficiale.

Non aspettare oltre: con HYPE Next hai tutto ciò che ti serve per gestire al meglio il tuo denaro, risparmiando tempo e avendo il pieno controllo delle tue finanze.





