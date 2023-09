Hype Next, il conto on line costa quanto un paio di caffè al mese

Gestire le spese, scambiare, risparmiare e depositare denaro, ottenere prestiti. Questo, e molto di più, è il conto corrente on line Hype. In questo articolo ti vogliamo parlare di uno dei prodotti di punta della Neo Bank Digitale, Hype Next, il conto HYPE ancora più completo, grazie al quale puoi risparmiare e collegare tutti tuoi conti a un costo veramente irrisorio: appena 2,90 € al mese.

Con Hype Next ottieni tutti i vantaggi del conto HYPE, la Carta di debito Mastercard, puoi effettuare Prelievi e bonifici istantanei gratuiti, ricaricare all’istante da altra carta gratis e senza limiti, Polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica.

Perché sottoscrivere Hype Next

Innanzitutto perché ha un rapporto tra qualità e prezzo incredibilmente conveniente. Con appena 2,90€ al mese potrai avere a disposizione un conto on line grazie al quale potrai avere tutte le tue spese sotto controllo. Infatti, Sai sempre cosa e come spendi. In più, ti aiuta a risparmiare senza stress per le spese fisse e per i tuoi svaghi.

Particolarmente interessante la funzione Radar. Di cosa si tratta? Grazie a questa feature potrai tenere sotto controllo tutti i tuoi conti, e i relativi saldi e movimenti, in un'unica app. Basterà collegare i tuoi conti per avere a disposizione tutte le info utili: ad esempio, da quale conto sono partiti i soldi del pagamento per il ristorante in cui ho cenato nel weekend?

In sostanza, con Hype Next puoi: accreditare lo stipendio, condividendo l'IBAN e rendendo Hype il conto principale; ricaricare la carta illimitatamente, avere spese, risparmi, pagamenti etc. costantemente sotto controllo, perché troverai tutte le notifiche in un'unica app.

Interessante anche la possibilità di richiedere mutui da 1000 a 50mila Euro. Per piccoli prestiti, invece, è possibile provare Credit Boost, una funzione interessante per coloro che hanno bisogno di cifre inferiori ai 2mila Euro.

