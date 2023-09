HYPE Next: carta Mastercard, bonifici gratuiti e 20€ di bonus

HYPE Next offre una suite completa di servizi e vantaggi. Con HYPE Next, gli utenti possono risparmiare, investire e collegare tutti i loro conti in un'unica app.

Questo include una carta di debito Mastercard, prelievi e bonifici gratuiti, la possibilità di ricaricare istantaneamente il conto da un'altra carta senza limiti e una polizza per acquisti, riparazione di elettrodomestici e cure mediche.

Con l'attuale promozione, HYPE offre l'opportunità di ricevere un bonus di 20 euro al momento della registrazione se viene inserito il codice “YOU”.

HYPE Next: una serie di vantaggiosi benefici da non perdere

HYPE Next offre una carta di debito Mastercard come parte del suo canone mensile di 2,90 euro, fornendo ai clienti un modo sicuro e conveniente per effettuare acquisti e prelievi sia online che di persona.

Non c'è limite all'importo che si può ricaricare gratuitamente sul conto HYPE, senza alcuna restrizione.

Con HYPE Next è possibile effettuare prelievi gratuiti presso qualsiasi sportello in Italia, nonché usufruire di bonifici standard gratuiti illimitati e fino a 10 trasferimenti istantanei gratuiti al mese.

Il conto HYPE Next offre una polizza acquisti e prelievi con rimborso per differenza di prezzo, acquisti danneggiati o furto da ATM, una polizza sanitaria con consulenza medica telefonica 24/7 e una polizza elettrodomestici con assistenza per la riparazione di elettrodomestici, TV, console e altro.

Il conto HYPE NEXT si gestisce comodamente tramite l'app, offrendo agli utenti un'interfaccia semplice per gestire le spese, i risparmi e i pagamenti. Ciò offre un modo completo e facile da usare per tenere sotto controllo le finanze.

