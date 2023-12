HYPE: la tua scelta sicura per gli acquisti di Natale online

Le festività natalizie portano con sé un aumento considerevole degli acquisti online, e la sicurezza diventa fondamentale. Per assicurarti una modalità di pagamento affidabile e vantaggiosa, la soluzione ideale è HYPE.

HYPE: una carta conto intelligente e sicura

HYPE offre una carta conto che consente una gestione autonoma delle spese e che fa parte del circuito MasterCard. Questo ti permette di effettuare acquisti online in totale sicurezza, garantendo la protezione dei tuoi dettagli di pagamento.

Richiedendo la carta, riceverai a casa una fantastica World Elite MasterCard. Questa non solo offre sicurezza e protezione, ma ti assicura anche pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, senza alcuna restrizione.

Optando per il Conto Premium, avrai accesso a un'assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp. Inoltre, beneficerai di un pacchetto assicurativo completo che copre viaggi, acquisti e furti ATM.

Per attirare un numero maggiore di utente, con HYPE Premium viene offerto un bonus di 25 euro inserendo il Codice Promo YOU al momento dell'iscrizione.

Un'opportunità incredibile che ti permette di godere di tutti i vantaggi inclusi nel pacchetto superiore e di avere a disposizione 25 euro da spendere come preferisci.

Con HYPE Premium, hai molto più di una semplice carta di debito. Accedi a una World Elite MasterCard associata al tuo nuovo conto, distinguendoti e ottenendo un supporto completo in ogni situazione. Copertura spese mediche, rimborso smarrimento bagaglio, rimborso per ritardo e polizza acquisti sono tutti inclusi.

Non dovrai preoccuparti di code interminabili al telefono per l'assistenza. HYPE garantisce un supporto immediato via telefono, email, chat e addirittura WhatsApp, sette giorni su sette.

Non ci sono limiti di ricarica della carta, con prelievi e pagamenti gratuiti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta e senza commissioni. Scegli HYPE Premium per acquisti e viaggi senza pensieri durante questa stagione natalizia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi